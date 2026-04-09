日本の大食いタレント・アンジェラ佐藤さんが台湾で心温まる体験をした。聯合新聞網など複数の台湾メディアが8日に報じた。

今月4日から台湾を訪れている佐藤さんは、7日に自身のSNSアカウントでこの体験を報告した。それによると、台湾の食べ放題の店でいつものように食べまくっていたところ、店員が「神妙な面持ち」で近付いてきた。佐藤さんは「あ、ヤバい。これは台湾で初の出禁（出入り禁止）パターンでは？」と焦ったものの、店員から「もう他のお客様が会計を支払ってくれましたよ」と伝えられたという。

佐藤さんは「どうやらその場にいたお客さんが、私の飲食代をそっと払ってくれていたみたいで…しかも何も言わずに帰られてしまったんです！！！」と感激した様子で説明し、「直接お礼も言えず、どなたかも分からないままですが、この場を借りて、本当にありがとうございます」「台湾の人の優しさや素敵な心意気にまたひとつ心が癒されました。いつかどこかでお会いできたら、今度は私がご馳走させてください！！！」と感謝の想いをつづった。

聯合新聞網の記事は佐藤さんについて、「日本の『大胃王（大食い）』大会で何度も優勝しており、日本の複数の食べ放題の店で出入り禁止リストに入れられている」と説明した。

佐藤さんの投稿に台湾のネットユーザーからは「台湾にはあなたのファンがたくさんいますよ」「たぶんあなたのファンで、食事の邪魔をしたくなかったんじゃないかな。台湾にようこそ。おいしいものを心ゆくまで楽しんでください」「台湾に来たなら、数キロ太ってもらわないとおもてなし不足だからね」「私もアンジェラに会えたらぜひごちそうしたい。おなかいっぱいになってもらうのが台湾の一番優しいおもてなしだから」といった声が上がった。

また、同店の店員とみられるユーザーは「（食事代を支払ったのは）お父さんと息子さんの2人組で、うちの常連客です。あなたのチャンネルも登録していますよ！」と明かしたという。（翻訳・編集/北田）