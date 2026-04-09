NHKは9日、東京・渋谷の同局で会見を行い、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、漂流の末にアメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。19世紀の日米と太平洋を舞台に“漂流者”となった庶民の一大感動巨編。山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は2012年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。

山崎を抜擢した起用理由について、制作統括の家冨未央チーフ・プロデューサーは「山崎さんはここ数年の大作の数々でど真ん中での活躍が目立って輝いてらっしゃる方だなと思っていました。かっこいいルックスとかど真ん中をたくさんやっているということのみではなく、一座としての味を生かすような真ん中の方だなと思っていた。かつ、見る人にどう見るかを優しく委ねるようなところがある主演の方だなとお芝居を見ていて思いました。今回お会いしてみて、一つ一つ目に見るもの、触れるものに対するリアクションや気づきが純粋で輝くように驚いたり、喜んだりする方だなと思いました。その反応の鮮明さが一番の魅力だなと思いました。万次郎さんはまさにそういう人だったんじゃないかなと思っています」と語った。

来年27年「逆賊の幕臣」に続き、幕末が題材。2年連続の幕末大河は1967年「三姉妹」68年「竜馬がゆく」以来、実に60年ぶり。

現在放送中の「豊臣兄弟！」、幕臣・小栗忠順を主人公とした来年の「逆賊の幕臣」に続く大河ドラマ通算67作目となる。

【歴代NHK大河ドラマ アラカルト】

◇第1作 1963年（昭和38年）の「花の生涯」。主人公の大老・井伊直弼を歌舞伎俳優の二代目尾上松緑が演じた。

◇最古の時代 平将門を主人公とし、律令制度の崩壊と武士の台頭という平安中期を描いた1976年（昭和51年）「風と雲と虹と」。紫式部を主人公とした2024年「光る君へ」は、これに次ぐ2番目に古い時代が舞台になった。

◇最多脚本 中島丈博氏の4回。「草燃える」（1979年）「春の波涛」（85年）「炎立つ」（93年7月〜94年3月）「元禄繚乱」（99年）。

◇最多主演 西田敏行の4回。「山河燃ゆ」（1984年）「翔ぶが如く」（90年）「八代将軍吉宗」（95年）「葵 徳川三代」（2000年）

◇最年少主演 2008年（平成20年）「篤姫」の宮崎あおい。当時22歳。

◇女性単独主人公 2024年（令和6年）「光る君へ」の紫式部（吉高由里子）が11回目。

◇視聴率（世帯平均） 期間平均の最高は、渡辺謙が主演を務めた1987年（昭和62年）「独眼竜政宗」（全50話）の39・7％。単話（1話）の最高は、1964年（昭和39年）「赤穂浪士」の53・0％（第48話・11月29日）。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。