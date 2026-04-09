第66代横綱・若乃花の花田虎上さんの妻・倉実さんが4月8日、自身の公式ブログで次女・桃果さんが中学校の入学式に出席したことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 次女・桃果さんの中学校入学式を報告 「1年ぶりの制服姿 ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」 妻・倉実さんは感無量





倉実さんは「今日はMokaの入学式 眩しいくらいの快晴！」と晴れやかな心境を綴り、「1年ぶりの制服姿 ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」と、わが子の成長に感動した様子を報告しました。







入学式会場の垂幕には「令和八年度 入学式場」の文字が縦書きで記されており、中学校・高等学校への入学を示す記念の一枚も公開されました。満開のピークはわずかに過ぎていたものの、「若葉の緑が顔を出し始めていました」と季節の移ろいも感じながら、「素敵な出会いや経験がたくさん待っていますように 楽しい学校生活を送ってね♡」と、娘へ温かいエールを贈りました。







一方、夫の虎上さんも同日、自身の公式ブログを更新し、次女・桃果さんの入学式と長女・百華さんのテニス練習に付き添った様子を報告しました。







花田さんはブログのタイトルを「エナジー」とし、「桃果は入学式、百華は休みなのでまた練習に来ました」と綴り、長女・百華さんのテニス練習のサポートに出向いたことを明かしました。快晴の空のもと、駐車場でテニスバッグを手に歩く百華さんの姿や、花田さんと並んで撮影された写真もブログに掲載されました。







また花田さんは「今日は本当にいい天気です」と上機嫌な様子で、「いつもオロナミンCかRed Bullでエナジーチャージするのですが、今日はRedBull」と、愛用のエナジードリンクで気合いを入れる姿もブログで紹介。青いRed Bull缶を手にした写真も公開され、元気いっぱいの様子が伝わってきます。



【担当：芸能情報ステーション】