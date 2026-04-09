Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

休日にまでPCが入るような大きなバッグで出かけたくありません。

とはいえ完全に手ぶらというわけにもいかないので、ミドルエイジの休日スタイルにもマッチするバッグがひとつは欲しいもの。ついでに仕事の日にも使えるデザインだと尚よしですよね。

そんな希望に合いそうなバッグが「Virano」。こちらを実際に試してみた感想をレポートします。

オンオフ使える上質なレザーバッグ

Photo: にしやまあやか

「Virano」は上質なイタリアンレザーを使用したスクエア型のショルダーバッグです。

休日はもちろんビジネスシーンにも違和感なく馴染んでくれそうなシンプルデザインで、仕事の日はPCが入るメインの通勤バッグとは別に肩掛けにして、休日は「Virano」ひとつで身軽に使うのがよさそう。

Photo: にしやまあやか

この奇をてらわないスクエア型のシンプルな形状と、使い込むほどに風合いが増していくというイタリアンレザーのおかげで、ラフな服装に合わせてもコーディネートが大人っぽくまとまるような気がしました。

これなら、毎日バッグを入れ替える手間からは解放されつつも、休日には休日らしい身軽さも味わえると感じました。

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底面の隠しカードポケットで改札通過もスムーズ

Photo: にしやまあやか

シンプルな外観とは裏腹に、内装にはユニークなポイントがたくさん。まず紹介したいのが、バッグの底面に用意されたカードポケットです。ここに交通系ICカードなどを入れておくと、改札を通る際はバッグの底をかざすだけで通過できる仕組みになっています。

ただ、わたしの場合は交通系ICカードはすでにスマホへ移行してしまっているので、今回はここに予備のクレジットカードを入れて使ってみました。落下や紛失の心配がいらない箇所なので、他にも緊急用の現金を入れておくのも良いかも。

キャッシュレスに頼り切りでうっかり財布を忘れてしまうことが増えた私には、お守り代わりの決済手段を入れておけるスペースとして大活躍でした。

選べる２サイズ展開

Mサイズ使用 Photo: にしやまあやか

Lサイズ使用 Photo: にしやまあやか

「Virano」は、MサイズとLサイズの2サイズで展開されています。今回は両方お借りできたので掛け比べてみましたが、Lサイズと言っても極端に大きくなるわけではないことがお分かりいただけると思います。

ただ、Mなら8インチ、Lなら10インチのタブレットまでが収納可能ということで、休日に持ち歩きたい荷物に合わせてサイズを選ぶとよさそうです。

Photo: にしやまあやか

Lサイズなら、一眼レフを入れても少し余裕があるくらいのサイズで、上品なカメラバッグとしても活躍してくれそうでした。

Photo: にしやまあやか

休日には仕事のことは忘れたいからこそ、このPCの入らないサイズのバッグで物理的に遮断するのって大事だな、と改めて思いました。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますし、カラーバリエーションも今回使用したものを含めて全4色展開。

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Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、株式会社ハレルヤより製品貸し出しを受けております。