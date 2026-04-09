東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインが、2026年5月21日(木)をもって、磁気乗車券の発売を終了。

2025年7月より二次元コードを使用した乗車券が導入されてきましたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わります。

ディズニーリゾートライン「磁気乗車券の取り扱い終了」

発売終了日：2026年5月21日(木)

発売を終了する磁気乗車券：普通乗車券／フリーきっぷ

2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入してきたディズニーリゾートライン。

2026年5月からは、すべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わります。

二次元コードを使用した乗車券の導入により、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用可能。

また、磁気層を分離しての廃棄が必要であった磁気乗車券のお取り扱いを終了することで環境負荷が低減され、持続可能な社会の実現へ貢献します。

なお、全国相互利用が可能な交通系ICカードは引き続き利用できます。

※2025年4月9日付で、2026年7月をもって全ての乗車券を、二次元コードを使用した乗車券へ置き換える事をお知らせしていましたが、準備が整ったため置き換え時期を前倒します。

二次元コードを使用した乗車券の詳細

対象券種：普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券、フリーきっぷ

二次元コードを使用した乗車券は、普通乗車券、定期乗車券、団体乗車券

フリーきっぷ。

乗車券に印字された二次元コードを、自動改札機の読み取り部にかざして利用できます。

自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズに！

ディズニーリゾートラインの磁気乗車券の発売は、2026年5月21日で終了となります。

©Disney

※画像はイメージです

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