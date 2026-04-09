『時すでにおスシ!?』森蒼斗役に山時聡真 キャラクター紹介（5）
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、山時聡真が演じる森蒼斗を紹介する。
【写真多数】豪華11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
山時聡真が演じる森蒼斗は、寡黙だが誰よりも鮨を学びたいという意欲にあふれるクラスの末っ子。思ったことを言葉にして伝えることが苦手だが、内面は熱く自分の芯をしっかり持っている。講師の大江戸を尊敬し、人一倍熱心に学び、早く技術を習得したい強い想いがあるが、その背景には、ほかにも理由があるようで…。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
山時聡真が演じる森蒼斗は、寡黙だが誰よりも鮨を学びたいという意欲にあふれるクラスの末っ子。思ったことを言葉にして伝えることが苦手だが、内面は熱く自分の芯をしっかり持っている。講師の大江戸を尊敬し、人一倍熱心に学び、早く技術を習得したい強い想いがあるが、その背景には、ほかにも理由があるようで…。