Faulieu.が、バンドにとって過去最大規模のワンマンライブ『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-』を、8月1日にLIQUIDROOMにて開催する。

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同情報は、4月8日に行われたメジャー1stアルバム『MiX』の配信リリースイベントにて発表されたもの。Faulieu.は同作を携え、全国7都市ツアー『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-』を4月29日よりスタート。続く“-PHASE02-”では台北 HANASPACEでの海外公演も決定している。このたび発表された“-PHASE03-”は、そのツアーファイナルを飾る公演で、メジャーデビューを経た彼女たちの新たなステージを示すものとなる。

また、同アルバムの発売記念リリースイベントの詳細もあわせて発表された。アコースティックミニライブの開催も予定されており、ツアーとは異なるアプローチでFaulieu.の魅力を楽しめる内容を予定している。

なお、『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-』では、“お友達チケット”も販売中。本チケットで来場すると“ランダムフォトグレイカード”が特典としてプレゼントされる。

＜Faulieu.メンバーコメント Canaco（Vo/Gt）＞

Faulieu.が始動して3年。皆さまのおかげで、メジャーデビューを果たすことができました。ありがとうございます！しかし、まだ夢の途中です。メジャー1枚目となるアルバム『MiX』を引っ提げて巡るツアー、Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE3-として、ワンマン最大規模となるLIQUIDROOM公演を開催します。人生は一度きり。この4人で、これからも挑戦を続けていきたいと思っています。『MiX』の集大成となるPHASE03。まだ見ぬ景色を一緒に作ってもらえたら嬉しいです。お待ちしております！

（文＝リアルサウンド編集部）