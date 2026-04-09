川崎麻世、妻の手作り花見用弁当を絶賛「最後の晩餐でも食べたい」

俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと愛犬たちと共にお花見へ行ったことを報告した。

この日、川崎は「昨日は気候も温かくお花見日和」だったと明かし「バンビーノのピノとチワワのテンテンとトイプードルのテディーを連れて妻とお花見に行って来ました」と報告。「ちゃんと花見用のテーブルがある場所をリサーチして行ったんだけどベストな場所が偶然空いていてラッキーでした」とつづった。

続けて、花音さんが作ったという弁当の写真を公開し「俺の大好きなものばかり」とコメント。特におにぎりについては「最後の晩餐でも食べたい」と絶賛し「海苔もこだわりある丸山の『こんとび』です」と紹介した。

思い出に残る1日になったといい「夫婦ってお互いに相手を思いやりどれだけ幸せな思い出を作るかが大切だと思うのです その瞬間瞬間に幸せを感じピラミッドの様に幸せを積み重ねて行けばつまらない事は気にならなくなります」と夫婦円満についての持論をつづった。

また、夜は友人と月島で食事をしたことも報告。「月島の桜は満開で美しかった」と夜桜の写真を披露し、もんじゃ焼き店『もんろう』で「イケメンスタッフ達が作ってくれる鉄板料理を頂きました どれもほんとに美味しかった」と満喫した様子を明かした。

最後に「さあ今日は午前中にマネージャーが迎えに来て楽しみにしていた撮影に行って来ます」とつづり、ブログを締めくくった。