歌手でタレント、女優・はいだしょうこが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。ひと言もしゃべらずに終わった過去の飲み会を明かした。

この日は「ＬＩＮＥ友だち１０００人ｖｓ１０人 人間関係のお悩み発表ＳＰ」として放送。そこからスタジオトークは共演者とのコミュニケーションについて発展した。

はいだは「コロナ禍の時に舞台共演者とリモート飲みをしようということになって、自分が心を許している人がいつも参加していたから、その日もその子がいるだろうなと思って入ったんです」と語り出した。しかしその日に限ってその友人はおらず。「そうしたら佐藤二朗さんと、初対面の小栗旬さんとバイきんぐの小峠（英二）さんと私」と明かすと共演者らから「変なメンバー！」と笑いがもれた。

さらにはいだは「３時間くらい（リモート飲み）やったんですけど、私ひと言もしゃべらなくて、みんなの話を聞いているだけだったから多分みんなは静止画だと…」と明かすとスタジオは大爆笑となった。