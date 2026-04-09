昨年の有馬記念の覇者ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、出走を予定している香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）に向けて２週前追い切りを行った。

亀田温心騎手（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）が騎乗し、栗東・ＣＷコースを単走。楽な手応えながらスムーズに脚を伸ばし、６ハロン８２秒２―１１秒９をマークした。同コースで速い時計を出すのは、中東情勢の悪化を考慮して見送ったドバイ遠征前の先月１１日以来。高柳大調教師は「遅く見えたけど、時計は指示通りですからね。予想以上に時計が出ていますね。良くなっていると思いますし、結果につながってほしい」とうなずいた。

状態面の比較のため、前回の追い切り時に手綱を執った亀田騎手が今回も騎乗。「前回はあれだけ時計が出ていても（６ハロン７９秒４―１０秒９）、まだバランスが良くないと言っていました。今日はそこも解消されて、すごくいいと言ってくれました」と鞍上の感触も上々。初の海外Ｇ１制覇に向け、グランプリホースが態勢を整えている。