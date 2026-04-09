お笑いコンビ・大自然が解散 約10年の活動に幕 ロジャーが伝える【報告全文】
お笑いコンビ・大自然のロジャーが9日、自身のXを更新。解散すると発表した。約10年の活動に幕を閉じる。
【Xより】解散を報告した大自然・ロジャー
ロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と報告。
続けて「諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます。4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」。こちらのイベントで最後の舞台となります。今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です」と記している。
しんちゃんとロジャーからなる同コンビは、2015年に結成。ゆったりと間合いを取ったかけ合いやキャラクターに注目が集まり、16年に『第37回ABCお笑いグランプリ』準優勝を筆頭に、さまざまな経歴を誇る。
■報告全文
【ご報告】
この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました。
直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます。
また、諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます。
4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」。こちらのイベントで最後の舞台となります。今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です。
最後に改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様本当にありがとうございました。
大自然ロジャー
【Xより】解散を報告した大自然・ロジャー
ロジャーは「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました」と報告。
続けて「諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます。4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」。こちらのイベントで最後の舞台となります。今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です」と記している。
■報告全文
【ご報告】
この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました。
直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます。
また、諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます。
4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」。こちらのイベントで最後の舞台となります。今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です。
最後に改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様本当にありがとうございました。
大自然ロジャー