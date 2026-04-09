歌手の森口博子（57）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。先輩の厚意に背く？失礼な勘違いを振り返った。

バラドルとして活躍した森口と国生さゆりがゲストで登場。国生が和田アキ子からのアドバイスでバラエティー番組に出演するタレントとして開眼したと感謝を述べると、森口もレギュラー番組で共演した和田とのエピソードを語った。

「アッコさんは面倒見がいいじゃないですか。私、一時期、ファンなのか…男性がマンションの扉の前にいる時期があって、すごい怖かった。それをアッコさんに言ったら、大丈夫か？大丈夫か？って」と、和田は心配してくれた。

そんなある日、自宅に電話が。「知らない声だ…と思って、どちら様ですか？って聞いたら“飯塚です”って」。不審に思いすぐに電話を切ったという。後日、和田に会った際に「オマエ、電話番号変えたか？」と問われ否定。また、「この間、飯塚って男の人から掛かってきて、怖かったです」と話すと、「バカヤロー！それ、私だ！」としかられたと明かした。

「うちも！同じです！おんなじエピソード！」と驚く国生に、「男の声なんだもんね」と森口が返し、共演陣は爆笑。「アッコさん、本名が飯塚さんなんですよ。気遣って本名で飯塚だって言ってるんですけど、男の人にしか聞こえないから、私、ほんとに怖くて」と打ち明け、笑わせた。

森口を心配しての和田からの電話を、ストーカー男からだと間違えるという失礼ぶり。男の声と言い放った森口は「それだけたくましいって言うか、心強いっていうかね」といきなりフォローを始め、「遅いですよ」と全員にツッコまれていた。