◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、栗東トレセン

マテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、西谷誠騎手（レースは横山和生騎手）が乗り、ＣＷコースで６ハロン８０秒１―１１秒２をマーク。直線は強めに追われて、いい反応を見せていた。野中調教師は「見た目よりも時計が出ていたね。前走の１週前よりもいいとジョッキーも言っていたよ」と満足そうだった。繊細な馬で、気性面に改善の余地は残るが、「今までで一番、我慢できていた。速いところにいくまでのバランスも、前走よりもいい」と手応えを深めた。

前走の若葉Ｓでは、最内枠から馬群をさばいて抜け出し、２馬身差の着差以上に強い内容で勝利した。「リステッドだったけど、内容もこちらが思っていたよりもよかった。リズムも良く、以前は勝負ところでズブさをみせたけど、すぐにハミを取っていた」と指揮官は精神面の成長も評価した。勝ち時計の１分５８秒５は、若葉Ｓの歴代最速の時計。本番でも上位争いが期待できる。