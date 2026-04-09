釣りフェスで最速10分完売！　「ブラックサンダールアー」がついに全国発売

ルアーメーカーの株式会社デュオは、有楽製菓株式会社とのコラボレーションにより開発した「ブラックサンダールアー」を、2026年4月9日（木）より全国の釣具店にて発売する。

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同商品は、今年1月に開催された「釣りフェスティバル2026」にて先行販売され、各日100個が最速10分で完売するという異例の事態を巻き起こした話題作だ。おなじみの「ブラックサンダー」のビジュアルを忠実に再現しつつ、約9ヶ月間に及ぶ実釣検証を重ね、デュオが培ってきたルアー設計のノウハウを凝縮。見た目のインパクトだけではない「釣れるルアー」としての実用性を備えている。

また、同商品の販売開始を記念して、ブラックサンダーの公式Xにてブラックサンダールアー1個と、ブラックサンダー1箱（20本入り）が毎日10名（合計30名）に当たるキャンペーンを3日間開催する。

「ブラックサンダールアー」2026年4月9日（木）より全国釣具店にて発売

〈商品概要〉

・商品名：ブラックサンダールアー

・価格：2,400円（税込）

・タイプ：フローティング

・重量：17グラム

・全長：75ミリ

・レンジ：0〜1.4メートル

・フックサイズ：#5

・発売日：2026年4月9日（木）

※数量限定（再生産予定あり）

・販売先：全国の釣具店（取り扱いのない店舗もある）