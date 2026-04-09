【ガンダムコラボ】マクドナルド「チキンタツタ」発売　油淋鶏風タルタルなど新作登場

バーガーチェーン「マクドナルド」は4月15日、新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」など全6品を発売する。

■「チキンタツタ」シリーズ×ガンダムコラボ

「チキンタツタ」は1991年に初登場して以来、長年にわたり支持されている人気商品。今年も“チキンタツタシリーズ”の展開にあわせ、人気テレビアニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボレーションを実施する。

コラボでは、商品を限定デザインのパッケージで提供するほか、新テレビCMの放映や描き下ろし壁紙の配信などを予定している。

【画像10点を見る】マクドナルド「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」など

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

・チキンタツタ（単品460円〜）

・タルタル油淋鶏風チキンタツタ（単品520円〜）

・チーズチキンタツタ（単品490円〜）

・シャカシャカポテト じゃがバタ（ポテト単品＋50円〜）

・マックフィズ 和かんきつヨーグルト味（単品300円〜）

・マックフロート 和かんきつヨーグルト味（単品380円〜）

マクドナルド「チキンタツタ」

■新作バーガーは“油淋鶏風”と“チーズ”

「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに、生姜醤油の風味が香るやわらかなチキンタツタパティを使用し、キャベツとクリーミーでほどよい辛みのあるソースを合わせた商品。

新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のチキンタツタに香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”を加えた。ごま油にネギ・にんにく・生姜の香りを重ね、タツタの旨味を引き立てる。中華風のアクセントとタルタルのコクを両立した一品。

【画像はこちら】タルタル油淋鶏風チキンタツタ、チーズチキンタツタ

また、「チーズチキンタツタ」は、チキンタツタシリーズで初めてチェダーチーズを組み合わせた商品。まろやかなチーズとタツタパティの旨味が相性良く、食べ応えのある味わいに仕上げた。

■ポテト・ドリンクも期間限定で展開

「シャカシャカポテト じゃがバタ」は、2025年に登場した人気フレーバーを期間限定で再販売。バターと醤油の風味に、隠し味としてチーズを加えたコクのある味わいが特徴で、今年は北海道産バターを使用し、より風味豊かに仕上げた。

シャカシャカポテト じゃがバタ

新商品「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」は、日向夏と甘夏の果汁をブレンドした炭酸ドリンク。さわやかな柑橘の香りと甘さに、ヨーグルトのまろやかな風味を組み合わせた。

「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」は、同ドリンクにソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク。爽やかさとコクを兼ね備えた味わいが特徴。

※いずれも日向夏・甘夏の果汁を合わせて1％使用

■リワードで限定壁紙を配信

マクドナルド公式アプリの特典プログラム「Myマクドナルド リワード」では、税込10円ごとに1ポイントを付与している。モバイルオーダーや店頭注文時にQRコードを読み取ることでポイントが貯まる仕組みだ。

貯めたポイントは割引・無料クーポンやデジタルコンテンツなどに交換可能。今回、チキンタツタシリーズの販売にあわせ、マクドナルドと『機動戦士ガンダム』のコラボによる描き下ろし壁紙を、100ポイントで交換できる。

【クレジット表記】

『機動戦士ガンダム』（C）創通・サンライズ