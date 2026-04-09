【楽天ブックス：フィギュア、スタチュー セール】 4月9日 実施中

「PRISMA WING 『デート・ア・バレット』 白の女王 DX版」

楽天ブックスにて、「PRISMA WING デート・ア・バレット 白の女王 DX版」などのフィギュアやスタチューがお買い得になっている。

今回楽天ブックスでは様々なフィギュアやスタチューをセール価格で販売しており、プライム1スタジオのフィギュア「PRISMA WING 『デート・ア・バレット』 白の女王 DX版」や、スタチュー「プレミアムマスターライン 『シン・仮面ライダー』 仮面ライダー」のほか、グッドスマイルカンパニーの「THE合体EX 『勇気爆発バーンブレイバーン』 DXスペルビア」、ダイキ工業の「『アズールレーン』 プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」、AWAKEN STUDIOの「METAL HEAT ゲッターライガー（『真ゲッターロボ世界最後の日』Ver.）」などがお買い得になっていることが確認できた。

「プレミアムマスターライン 『シン・仮面ライダー』 仮面ライダー」

「THE合体EX 『勇気爆発バーンブレイバーン』 DXスペルビア」

「『アズールレーン』 プリンツ・ハインリヒ 裏の裏番長？」

「METAL HEAT ゲッターライガー（『真ゲッターロボ世界最後の日』Ver.）」

(C)2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会

(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会

(C)2017 Manjuu & Yongshi (C)2017 Yostar

(C)1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会