フジミ模型、7月にリラックマとキイロイトリのプラモデルを発売。テレビを再現できるペーパークラフト用紙が付属
「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」
フジミ模型は、7月に発売する予定の「キャラクタープラモデル」新製品情報を公開した。
7月に発売される新商品には、「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」と「チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.」がラインナップしている。
Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン
発送予定日：7月29日
価格：3,960円
コードNO.4968728172309
テレビを再現できるペーパークラフト用紙が付属する、リラックマとキイロイトリのアニメイラストパッケージバージョン。
【テレビを再現できるペーパークラフト】
テレビ画面には、4月から放送されているアニメ「リラックマ」の場面イラストを複数収録しており、好みの画面を選択可能。組み立てた模型のリラックマが、リラックマのアニメを見ているシーンを再現できる。ペーパークラフトはカットラインに沿って切り取り、のりや両面テープを使用して組み立てる仕様。
【リラックマ】
ボールジョイント・ポリキャップを採用し、頭・手・足が可動するのでさまざまなポーズをとることができる。リアルシールにはリラックマの鼻と口、手のひら、足裏、背中のファスナーを収録。リアルシールで再現する鼻と口は2種、目も2種のプラパーツが用意されている。白い鼻のパーツは2個封入されており、それぞれにシールを貼って後から交換することも可能だ。
【キイロイトリ】
キイロイトリは全身のパーツと、目・鼻・脚をそれぞれ別パーツ化。特徴的な頭頂部の2本の毛も別パーツで再現されている。
【パッケージアート】
アニメ版のイラストを使用。本製品専用のスペシャルパッケージとなっている。
□「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」のページ
チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.
発送予定日：7月27日
価格：4,400円
コードNO.4968728172279
本製品は、2023年に上映された「ゴジラ-1.0」に登場するゴジラをモチーフにしたプラモデル。多数の可動箇所を設けており、自由度の高いポージングが可能だ。背びれ、口蓋、舌パーツは、熱線放射Ver.のために新規調色した青色の成形色で、熱線放射時の姿を再現できる。
頭部のパーツ構成は左右分割タイプ。眼球はホワイト成形色で別パーツ化されている。口腔内は鋭く細かい牙が並ぶ姿を繊細な彫刻で再現。
□「チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.」のページ
(C)FUJIMI. All rights reserved.
(C)2026 SAN-X/チームリラックマ
TM ＆ (C)TOHO CO.,LTD