フジミ模型 7月発売「キャラクタープラモデル」新製品 公開

「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」

フジミ模型は、7月に発売する予定の「キャラクタープラモデル」新製品情報を公開した。

7月に発売される新商品には、「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」と「チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.」がラインナップしている。

Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン

発送予定日：7月29日

価格：3,960円

コードNO.4968728172309

テレビを再現できるペーパークラフト用紙が付属する、リラックマとキイロイトリのアニメイラストパッケージバージョン。

【テレビを再現できるペーパークラフト】

テレビ画面には、4月から放送されているアニメ「リラックマ」の場面イラストを複数収録しており、好みの画面を選択可能。組み立てた模型のリラックマが、リラックマのアニメを見ているシーンを再現できる。ペーパークラフトはカットラインに沿って切り取り、のりや両面テープを使用して組み立てる仕様。

【リラックマ】

ボールジョイント・ポリキャップを採用し、頭・手・足が可動するのでさまざまなポーズをとることができる。リアルシールにはリラックマの鼻と口、手のひら、足裏、背中のファスナーを収録。リアルシールで再現する鼻と口は2種、目も2種のプラパーツが用意されている。白い鼻のパーツは2個封入されており、それぞれにシールを貼って後から交換することも可能だ。

【キイロイトリ】

キイロイトリは全身のパーツと、目・鼻・脚をそれぞれ別パーツ化。特徴的な頭頂部の2本の毛も別パーツで再現されている。

【パッケージアート】

アニメ版のイラストを使用。本製品専用のスペシャルパッケージとなっている。

□「Ptimo602 リラックマ ～リラックマとキイロイトリ～ 特別仕様 アニメパッケージバージョン」のページ

チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.

発送予定日：7月27日

価格：4,400円

コードNO.4968728172279

本製品は、2023年に上映された「ゴジラ-1.0」に登場するゴジラをモチーフにしたプラモデル。多数の可動箇所を設けており、自由度の高いポージングが可能だ。背びれ、口蓋、舌パーツは、熱線放射Ver.のために新規調色した青色の成形色で、熱線放射時の姿を再現できる。

頭部のパーツ構成は左右分割タイプ。眼球はホワイト成形色で別パーツ化されている。口腔内は鋭く細かい牙が並ぶ姿を繊細な彫刻で再現。

□「チビマルゴジラ11EX-1 ゴジラ(2023)熱線放射Ver.」のページ

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