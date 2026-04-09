第４３回中国洛陽ボタン文化フェスティバルの開幕式。（洛陽＝新華社配信）

【新華社洛陽4月9日】中国河南省洛陽市でこのほど、第43回中国洛陽ボタン文化フェスティバルが開幕し、各地から訪れた観光客が春の「神都」洛陽を彩る花の祭典を楽しんでいる。

同市の隋唐城遺跡植物園では、「大唐公主（王女）」の装束をまとった江蘇省の観光客、楊欣（よう・きん）さんが「漢服を着てボタンを愛で、古都で遊ぶことが最高の春の楽しみ方」と語った。

ボタンは中国が原産の伝統的名花で、長い栽培の歴史を持つ。現在洛陽には1445種のボタンがあり、うち92種は洛陽固有の品種となる。

文化クリエーティブ点心店「南北李記」で販売されているボタン型のパイ。（洛陽＝新華社記者／袁月明）

洛陽の花見は創造的な取り組みによって、従来型の観光イベントから花見と文化、インタラクションの融合した没入型の文化・観光体験へと進化している。主要観光スポットでは、実景ショーや伝統衣装によるパレード、花間詩会などのイベントが次々と企画され、観光客は古都の情緒とボタンの華やかさを深く感じることができる。

同市文化広電（ラジオ・テレビ）・観光局の李振刊（り・しんかん）局長は「人気スポットがけん引役となり、漢服（漢民族の伝統衣装）体験や文化クリエーティブ製品、特色ある飲食などの消費が加熱し続けている」と述べた。

同市の麗景門近くにある文化クリエーティブ点心店「南北李記」では、たくさんの色鮮やかなボタン型菓子が食欲をそそる。店内には、ボタンをかたどった磁器の香炉やボタンを描いた磁器の「花神杯」などが並び、多くの客が足を止めて買い求めている。

ボタンの花に囲まれ記念撮影する観光客。（洛陽＝新華社配信／張健）

同店の創業者で「90後」（1990年代生まれ）の李照琳（り・しょうりん）さんは「これまでに200点以上の商品を開発した。観光客に『味わい、体験し、持ち帰れる』洛陽のボタンを提供したい」と話す。

同市ではここ数年、ボタン茶やボタン磁器、ボタンのフレグランス、ボタン種子油など多彩な派生商品が登場し、観賞・栽培や食用、薬用、化粧用、文化クリエーティブなどを網羅する産業体系を形成している。同市工業情報化局の統計データによると、2025年の同市のボタン関連文化クリエーティブ産業の生産額は1億8千万元（1元＝約23円）に達した。

年に1度の文化フェスティバルをプラットフォームとして、同市は多様な形式、充実した内容の産業協力・交流、消費促進活動を積極的に展開。同イベントを通じてビジネスを呼び込み、市場を活性化させ、市民に利益をもたらすことで、都市の質の高い発展に弾みを付けている。