粉末の龍角散を誤って洗濯機に入れてしてしまった投稿主が撮影した奇跡の生還写真がSNSで大きな注目を集めている。



【写真】洗濯、乾燥を終えてもサラサラのまま！「龍角散」の缶に驚き

投稿されたのは、洗濯と乾燥を終えた衣類のポケットから姿を現した龍角散の缶。きっと浸水して中身が台無しになっているだろう…と想像したら、なんと中身の龍角散はサラサラのまま！驚くべき気密性が証明された。



ネット上では「最強の防水ケース！」と驚きの声が上がり、投稿は2.2万いいねを獲得。龍角散公式アカウントからも「本当に奇跡だと思います。 ご無事でなによりでした。 今後ともご愛顧の程、よろしくお願いいたします。」と反応が寄せられた。この驚きの結果について、投稿主のtakumiさん（@takumi_trush）に詳しい話を聞いた。



――発見時は？



takumi：完全に干し終わった状態でポケットのあたりを触って気がついたので、最初は中に何が入っているか分かりませんでした。「ん？ なんか入ってるな？」という程度の感覚で、見つけた時は、「あ！ こんなところに！」と驚きました。それと同時に「よく中身がこぼれなかったし、浸水もしなかったな」と感心しました。



――投稿には大きな反響がありました。印象に残るコメントは？



takumi：龍角散の公式アカウントからリプライが来たことです。今後とも愛用しようと思いました。



――龍角散への印象について。



takumi：容器の安心感がぐーっと伸びましたね！もし中身を使い切ってケースが空いたら、Bluetoothイヤホン入れにでもしようかと思っています。



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SNSでは「内蓋の性能がハンパない」「入れ物として優秀」「もう二度と空き容器捨てない」「粉もんパッケージングとして最優秀」などの反響が寄せられた。意図せぬ耐久テストによって証明された、龍角散の缶の信頼度。多くの人々に、意外な魅力を再発見させる結果となったようだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）