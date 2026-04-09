タレントのファーストサマーウイカ（35）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。応援している芸人の妻と仲良くしていることを明かした。

番組のテーマは「LINE友だち1000人VS10人 人間関係のお悩み発表SP」と題し、気軽に友人ができるタレントと慎重に友だち作りをしていくタレントが集結した。

ウイカは「（LINE友だちは）860人ぐらいいて、チケットノルマがあって、チケットを売り付けられるような関係値は多分200〜300人ぐらい」と明かした。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「すごいな」と驚かれるも、「真の意味での親友はゼロ」とぶっちゃけて笑わせた。

ウイカは「芸人さんの、ヤーレンズさんをすごい応援してて、ツッコミの出井（隼之介）さんの奥さまと仲良くなって。ドラマも見てくれているっていうところから、『会ってみたい』ってつないでもらって、サシで8時間立ち飲み屋とかで飲み歩いて」と語った。

おかずクラブのオカリナは「それで親友じゃないって不思議な話じゃないですか？」と聞くと、ウイカは「心の友と書いて心友だったら心友かもしれないです」と語った。