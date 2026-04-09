お笑いコンビ・空気階段として活躍する鈴木もぐらさんの思い出のそばには、いつも「うまい飯」があったそうです。そこで今回は、鈴木さんが食に対する探究心と愛を凝縮したエッセイ『没頭飯』から一部を抜粋し、食を通じて鈴木さんの人生に迫ります。

【写真】鈴木もぐらさん「私が飯をうまく食うことに執着があるのは、こんな母親の血が流れてるからだと思います」

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母と怒りとポークソテー、三位一体の味

母親はちょっとイライラしたら、

好きな食べ物を食いてえって口に出す癖があります。

「あああっ! にんじんのポークソテー食いてえな!」

という感じです。「にんじん」っていうのは、実家から歩いて5分、マスターがひとりでやってる小さい洋食屋「グリルにんじん」のことです。洋食屋というか喫茶店みたいなたたずまいで、入って右側にカウンター、左側に4人掛けのテーブル席が3つありました。もうお店はなくなっちゃったんですけど、月イチぐらいで行ってましたかね。

グリルにんじんのポークソテー

小学校3年生のとき、学校の帰り道で見つけて気になって、1回入ってみたいって親に頼んで連れてってもらったのが最初です。エビフライとかハンバーグとかいろいろあるんですけど、母親も私もほとんどポークソテーしか頼んだことがありません。

そのポークソテーがまあうまいんですよ。厚切りのロース肉。ブリッとついた脂身。めっちゃいいところを使ってるって子どもの私でもわかりました。そんな肉が、取っ手がついた小っちゃいフライパンみたいな器にのっかって出てくる。醤油ベースで甘くてあめ色のさらっとしたソースがかかってじゅわあああってなりながら。つけあわせはジャガイモとインゲンとコーン。「グリルにんじん」だけどニンジンはありません。あとコーンポタージュとお皿にひらたく盛られたご飯もセットで。肉がしっとりとしてて、脂身はぶりぶりで、甘くてね。



『没頭飯』（著：鈴木もぐら／ポプラ社）

私の目の前で、母親は鼻からすべての息を出す勢いで、

「うんんんまいな」

「うんうんうんうん」

「いやこれ……」

一口食べるごとにぶつぶつ言いながらうまさを噛みしめてました。そっから母親はグリルにんじんのポークソテーにどハマりしてしまいました。私の地元は千葉の超田舎なんですけど、ポークソテーは当時1100円。けっこういい値段ですよね。当時の家計からしておいそれと行ける店じゃぜんぜんなかった。だから「にんじんのポークソテー」は母親の月イチの最大のご褒美になりました。

恋愛とおなじで、人間はなにかを心から好きになったら脳がそのことに支配されちゃうんでしょうね。気が付いたら母親の口癖が「にんじんのポークソテー食いてえな!」になっちゃったんですよ。口癖っていうか怒ったり機嫌が悪くなったりしたときに口に出すおまじないみたいな。

ふたつの効果

「なんでてめえの親父は家に金入れてこねえんだ。バカ野郎だな。あああっ! にんじんのポークソテー食いてえな!」

「こんな散らかしやがって掃除めんどくせえなあほんとに。あああっ! にんじんのポークソテー食いてえな!」

怒ることとポークソテーがセットになってる。これにはきっとふたつの効果があったんじゃないかと思うんです。

ひとつは、鼻から息が漏れるほどおいしいにんじんのポークソテーを思い出すことによって、自分自身の怒りを抑える効果。もうひとつは、「にんじんのポークソテー食いてえな!」って口に出すことによって、次に食べるポークソテーをよりうまく感じるようにする効果です。イライラしたり怒ったりしたら「なになに食いてえな」って食いたいものをあえてセットで言うことによって、それが食えたときの喜びをものすごく上げてる。

実際、次にグリルにんじんに行ってポークソテーを食べるとめっちゃうまく感じるんですよ。不思議なことに。毎回最高を更新する。それは母親の「あああっ! にんじんのポークソテー食いてえな!」を何度も何度も聞いてるから、私の脳にも「最大のご褒美」として刷り込まれちゃってるんです。

「怒り」は最大の調味料

「空腹は最大の調味料」みたいな言葉がありますよね。母親の場合は「空腹」じゃなくて「怒り」が最大の調味料だったんです、きっと。でも母親はそれを意図してやってたんじゃなくて本能でやってた。本能で飯をよりうまく食うためにやってたんです。

約1か月間、怒りでうまさのボルテージをあげていく。ボルテージがパンパンになった状態で、満を持してにんじんのポークソテーを食べに行く。そして、「やっぱりにんじんのポークソテーは最高にうめえな」って心から言うんです。「人間は飯を食うために生きてんだな」ともよく言ってました。

店を出たあとも「うまかったなあ。うまかったなあ」ってずっと言ってました。見るからに機嫌がよくなってる。でも次の日から怒ったらまた「あああっ! にんじんのポークソテー食いてえな!」っていうループが始まります。

私が飯をうまく食うことに執着があるのは、こんな母親の血が流れてるからだと思います。

※本稿は、『没頭飯』（ポプラ社）の一部を再編集したものです。