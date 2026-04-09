2026年4月9日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、長野県民のソウルフード「おやき」の進化を徹底調査！

【写真】進化した「おやき」にスタジオゲストたちの感想は…？



長野県を代表するローカルグルメであり、ソウルフードでもある「おやき」。そんな「おやき」が今、とんでもない進化を遂げている!? 『信州長野おやき最前線2026』と題し、「おやき」の今を徹底調査。



長野出身・国本梨紗も「進化形おやき」のおいしさを熱弁（写真提供：読売テレビ）

「おやき」と言えば野沢菜やナスなどの具を包んだものが定番だが、それに加え、イタリアン風、ベーコン＆ポテト、カレー風味など、新しい味が続々と誕生しているという。

おやきのテーマパークや元フレンチシェフが営む専門店などに潜入、《進化形おやき》のおいしさに迫る。



初登場、青森出身・THE RAMPAGEのLIKIYA（写真提供：読売テレビ）

『オール九州ケンミン熱愛！甘い醤油の謎』のコーナーでは、九州の甘い醤油の謎に迫る。「九州の醤油は甘い」ことは全国でもある程度知られているが、九州7県の県民たちは、あの九州独特の甘い醤油で、刺身、おひたし、さらにチャーハンや餃子も食べているという！

なぜ、九州県民は甘い醤油が好きなのか？甘くなった歴史や、作り方など、甘い醤油の謎を徹底解剖！

スタジオの試食会では、他ケンミンゲストたちが、刺身を甘い九州醤油につけて恐る恐る食べてみる――。果たして、その感想は？



元FBI犯罪者プロファイリングのエキスパート・神宮寺剣（高杉亘さん）が、絶対に明かさない容疑者の出身県をズバリと見抜く好評ドラマシリーズ『ケンミン刑事（デカ）〜見抜き事件簿〜』。

今回は、名探偵コナンが登場!? 宝石を盗んだ容疑者を華麗な推理で見つけるが、容疑者は出身県を完全黙秘。

しかし、容疑者が言った謎ワードにコナンと神宮寺の瞳がキラリ！

見事容疑者の出身県を見抜いた、その謎ワードと出身県とは――？