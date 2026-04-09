＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の目線で歴史をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー・大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、戦国時代の武将や社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「信長の朝倉攻め」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

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信長はなぜ越前に進攻した？

ドラマの中で、信長がたびたび掲げてきたスローガン「天下布武」。

第十回の放送でも、足利義昭に「この織田信長、必ずや義昭様を京へお連れし、天下布武を成し遂げてご覧に入れまする」と宣言するシーンがありました。

「天下布武の天下とは京都とその秩序だ」「織田信長は室町幕府的な体制の再構築を目指したのであって、天下統一などは目標としていなかった」と主張する人が多くいらっしゃいますので、ではなぜ越前を攻めたのか、という問題について考えていきましょう。

信長は元亀元年（1570年）4月、3万の大軍を率いて越前に進攻します。

朝倉義景を攻めたのですね。

この行動については、しばしば「京都の秩序を守るためだった」と説明されることがあります。

ですが、本当にそうなのでしょうか。

京都に関心がなかった朝倉義景

まず確認しておきたいのは、朝倉氏の基本的な姿勢です。



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足利義昭が越前に赴き、「自分を京都に連れて行ってほしい」と頼んだとき、朝倉義景はこれをはっきり断っています。

歓迎はするけれども、京都への軍事行動には関わらない、というわけです。

ずいぶん正直な話ですが、それだけ京都には関心がなかったということでしょう。

歴史的に見ても、この姿勢は一貫しています。

加賀の一向一揆とは戦っていますが、京都方面へ進出しようとした形跡はほとんどありません。

また、この後の姉川の戦いでも、義景自身は出陣していないのです。

どちらかというと、一乗谷を拠点に自分の領国を安定させることを優先する、かなり内向きな勢力だったと言えるでしょう。

いわば「外には出たくないタイプの戦国大名」です。

そう考えると、「京都の秩序を守るために朝倉を攻めた」という説明は、少し無理があるように思えます。

そもそも京都に関わろうとしていない相手を、わざわざ排除する理由が見えないからです。

目的は領土拡大か

では、信長はなぜ越前を攻めたのでしょうか。

ここはむしろシンプルに考えた方がよいと思います。

美濃と越前は地続きです。つまり、攻めやすい場所にあった。攻略した後は統治もしやすいわけです。

領土の拡大が目的でしょう。

信長はそれ以前から、生産力の高い土地（尾張、美濃、伊勢）を支配下に置き、そこで兵を養うという戦略をとってきました。

越前侵攻も、その延長線上にあると考えるのが自然です。

越前は石高が五十万石を超える豊かな地域。

しかも信長としては初めて、豊かな日本海交易に参入する拠点となる。

これを手に入れることには、きちんとした意味があります。

畿内には三好氏や畠山氏が

さらに言えば、もし信長の目的が本当に京都の秩序維持であったなら、先にやるべきことがあったはずです。

当時の畿内には、三好氏や畠山氏などの残存勢力がまだ存在していました。

規模は小さくなっていたとはいえ、まずはそうした勢力を整理するのが筋だったでしょう。

当時の軍事的な常識から見ても、少し違和感があります。

応仁の乱以降、京都を攻める場合は丹波方面を拠点にするのが一般的でした。

あるいは播磨を含めた西側からの進攻です。

天正3年（1575年）から明智光秀や羽柴秀吉が行う軍事行動も、この流れに沿っています。

越前侵攻より5年もあとのことなのです。

豊かな土地を取りに行く

こうした点を考えると、信長の越前侵攻を「京都防衛」と結びつけるのは、やや説明としては苦しいと言わざるをえません。

結局のところ、織田による朝倉攻めは、戦国大名としてごく基本的な行動、すなわち領土拡大の一環として理解するのが最も自然だと思います。

理念としての「天下」ももちろんあったでしょうが、実際の行動はかなり現実的です。

豊かな土地を取りに行く――言ってしまえば、戦国大名らしい、たいへんわかりやすい判断だったのではないでしょうか。