落語や浪曲と並ぶ日本三大話芸として、400年以上の歴史がある講談。その世界で芸を磨く七代目一龍斎貞鏡さんは、世襲制ではない講談界において初の「三代目講談師」に。私生活では5児の母として東奔西走する彼女の挑戦とは。（構成：内山靖子 撮影：木村直軌）

【写真】5児の母でもある一龍斎貞鏡さん

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「見に来るな」と言われて

1月5日の初席では、午年にちなみ『團十郎と武助馬』という講談を申し上げました。おかげさまで多くのお客様にご来場いただき、本当に嬉しく思っています。近年、若手講談師が増えて勢いづいておりますので、私も講談界を盛り上げていけるよう努力を惜しまない所存です。

私は21歳のときから約15年修業を重ね、2023年には真打に昇進させていただきました。祖父も父も講談師だったので、「幼い頃から教わっていたの？」と言われることもありますが、実は私が初めて講談を聴いたのは20歳のときだったのです。

そもそも、講談界は徒弟制で、世襲制ではありません。実の祖父から一龍斎貞山の名を襲名して八代目となった父も、兄や私に跡を継がせる気はなく、高座は「見に来るな」と言っていました。

芝居と違い、講談は客席の明かりがついたままなので、高座からお客様の顔がはっきり見えます。どうやら家族がいると気恥ずかしかったようです。

父の稽古部屋から「さても、その夜は極月十四日……」などと、朗々と太い声が聞こえてくる家でしたが、私は父の職業を気にすることなく育ちました。大学では古典芸能とは無縁の欧米文化を学び、将来は客室乗務員や宝石の販売員なんて華やかな仕事に憧れていたほどです。



歌舞伎で馬の後ろ足を演じる武助を熱演。会場には笑い声が響いた

そんな私の運命を変えたのが2006年7月5日！ 講談なら、ここで張り扇（はりおうぎ）をパパンパンと叩くところ（笑）！

当時大学2年生だった私は、幼馴染と居酒屋で、「この後どうする？」と話していました。ふと家に置いてあった父の高座のチラシを思い出し、「今日、父ちゃんが怖い話をするみたいだから行ってみようか？」と、勢いで国立演芸場へ向かったのです。

初めて聴く講談は、何が何だかわからず圧倒されて。何人かの演目が終わり、トリで登場した父の姿に一目惚れしてしまったんです。

私が知る父は、だいたい昼間でも冴えないパジャマのままで、競馬や野球の結果に一喜一憂しては大騒ぎ。そんな父が黒紋付を着てビシッと背筋を伸ばし、国立演芸場の高座で堂々と『牡丹灯記』を申し上げ、満員のお客様の感情を見事に揺さぶっていた。

私は一瞬で恋に落ち（笑）、「カッコいい！ 父ちゃんの跡継ぎになりたい！」と決意しました。

父が帰宅するや否や、「講談師になりたい」と言ったところ、「馬鹿野郎！ おまえにはなれっこねぇ」と、けんもほろろ。それでも諦めきれずに、「どうしたら、なれるの？」「知らねぇ」「父ちゃんに入門したい」「ダメだ、ダメだ！」という押し問答を繰り返しました。

江戸時代から続く厳しい芸の道

そんなやり取りを続けて1年半。07年の暮れも近いある日、いきなり父に「出かけるぞ、着物に着替えろ」と言われました。向かった先は講談協会の会長である六代目一龍斎貞水先生のお宅。そこで父が「娘を入門させてやってもいいでしょうか？」と両手をついてお願いし、ようやく父に弟子入りすることができたのです。

それまで一人も弟子を取らず、私にもさんざん「ダメだ」と言いながら、なぜ入門を許してくれたのか。その理由を最後まで明かさずに78歳で亡くなったので、いまだに父の真意はわかりません。

何はともあれ、この日を境に父と私の関係は「師匠」と「弟子」になったのです。けじめをつけるために実家を離れ、私は一人暮らしを始めました。

講談師の修業は、「修羅場」と呼ばれる合戦の場面を読むお稽古から。ひとくちに講談と言っても、義士伝、怪談、世話物などさまざまな分野の「読み物」があります。なかでも軍談・修羅場は序破急が聴かせどころ。修羅場は講談師ならではの、客席の後ろまで届く太い声を作るにはうってつけ。講談は「修羅場に始まり、修羅場に終わる」と言われるのです。

一龍斎のほかに神田や宝井、田辺といった流派がいくつもあり、どの修羅場を学んでいくかは一門によって異なります。ちなみに、私が父から与えられたのは『山崎軍記』でした。本能寺の変を受け、羽柴秀吉と明智光秀が激突した合戦を語るものです。

前座を務めてまだ1年目のときは、これだけを必死に読んでいました。ほかの前座の先輩方は軽やかな滑稽話でお客様を笑わせているなかで、私だけが毎回重く低く太い声で『山崎軍記』を申し上げる。さすがにこのままでいいのかと不安になりましたけど、父は「この先、何十年と講談師として生きていくには何よりも声が大切」と、徹底していました。

祖父の七代目貞山は、道具仕掛けの怪談を得意とし、「オバケの貞山」と異名がつくほど。父は八代目として、流麗な読み口、格調高い言葉の響きで観客を魅了する王道の芸を磨き上げました。父から課せられたこの厳しい修業に、江戸時代から受け継いできた講談師の信念があったのだと思います。

修羅場の勉強と並行して、前座修業中の4年間は、しきたりや礼儀作法を叩き込まれました。「修業中は、まず目の前の師匠を喜ばせろ。師匠一人を喜ばせられない人間に、百人、千人のお客様を喜ばせることなんてできやしない」と教わったものの、満足に気遣いができない日々。

「向いてないから、辞めちゃいなさい」と、先輩のお姉さんに叱られたこともあります。失敗するたびに祖父や父の顔に泥を塗っていると思うと落ち込むばかり……。でも今は、私をきっちり指導してくださった先輩方に心から感謝しています。

前座から二ツ目に昇進すると、高座の読み物を師匠のご指示ではなく自分で選ぶので、世界が広がりました。そのとき出合ったのが、女性の講談師の草分け的存在である神田翠月先生が読んでいた『浪花のお辰』です。

堅気の女房として暮らす女が、かつて悪事を重ねていた頃の仲間に再会してしまい、今の幸せを守るため、もう一つ罪を犯す。そんな毒婦伝の講談を聴いたとき、心の底からスカッとして。「貞山先生の娘」だから、お利口さんで、きちんとした振る舞いをしなければ、とがんじがらめになっていた心が解き放たれたように感じました。

すぐに翠月先生にお願いにあがり、稽古をつけていただき、「おい、てめぇ、冗談言っちゃいけねぇよ！」と、誰に遠慮することなく堂々とタンカを切った瞬間、今までとは異なる新たな講談に魅了されたのです。

＜後編につづく＞