シンガーソングライターの小松美生さんは4月8日、自身のXを更新。水着姿でのカバー動画に対し「性換金」と批判を受けているようです。（サムネイル画像出典：小松美生さん公式Xより）

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シンガーソングライターの小松美生さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。水着姿でのカバー動画に「性換金」と批判を受けたことを受け、活動への思いを投稿しました。

【投稿】小松美生が「性換金」批判に反論

「最初からお金のために動画を上げてません」

事の発端は、とあるユーザーが小松さんの水着姿のカバー動画を引用し「ミュージシャンまでこんな格好をする時代」「若い女性の性換金がとまらない」などと発信したことです。

小松さんは「『性換金』できてません」と反論。「映像制作には毎回コストがかかり　カバーの大半は収益化もできないので　最初からお金のために動画を上げてません」とのことです。「視聴者に楽しんでもらえる遊び心は必要だと」思い、「アニソンのカバーはコスプレもしますし、視聴者さんからリクエスト頂いたプリプリのカバーもコスプレ感覚で水着になりました」と理由を説明しています。

コメントでは「これで、性換金の自覚がないのやばすぎだろ」「実際に稼げたかどうかは問うてないだろ」「『性換金』ってお金に替えるってことだけじゃなくて、『性の商品化』ってことも含んでるよ」と厳しい声が寄せられる一方で、「なんかひどいこと言われてたから応援するぞ」「頑張れ、美生ちゃん！」「水着姿で演奏したら性換金って意味わからんな」「誠実に答えている投稿主は素晴らしい！」と温かい声も多く上がりました。

「水着に注目され勝ちだけどギターの実力相当ある」

今回批判を浴びた動画は2023年に公開された『世界でいちばん熱い夏 / プリンセス プリンセス（cover）』です。コメントでは、「何か可愛くて何回も見てしまう」「スタイル良いですね！」「歌上手だし、めっちゃ可愛い〜」「水着に注目され勝ちだけどギターの実力相当ある」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)