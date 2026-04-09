女性歌手、“性換金”批判に反論「お金のために動画を上げてません」。一方で「自覚がないのやばすぎだろ」厳しい声も
シンガーソングライターの小松美生さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。水着姿でのカバー動画に「性換金」と批判を受けたことを受け、活動への思いを投稿しました。
【投稿】小松美生が「性換金」批判に反論
小松さんは「『性換金』できてません」と反論。「映像制作には毎回コストがかかり カバーの大半は収益化もできないので 最初からお金のために動画を上げてません」とのことです。「視聴者に楽しんでもらえる遊び心は必要だと」思い、「アニソンのカバーはコスプレもしますし、視聴者さんからリクエスト頂いたプリプリのカバーもコスプレ感覚で水着になりました」と理由を説明しています。
コメントでは「これで、性換金の自覚がないのやばすぎだろ」「実際に稼げたかどうかは問うてないだろ」「『性換金』ってお金に替えるってことだけじゃなくて、『性の商品化』ってことも含んでるよ」と厳しい声が寄せられる一方で、「なんかひどいこと言われてたから応援するぞ」「頑張れ、美生ちゃん！」「水着姿で演奏したら性換金って意味わからんな」「誠実に答えている投稿主は素晴らしい！」と温かい声も多く上がりました。
【投稿】小松美生が「性換金」批判に反論
「最初からお金のために動画を上げてません」事の発端は、とあるユーザーが小松さんの水着姿のカバー動画を引用し「ミュージシャンまでこんな格好をする時代」「若い女性の性換金がとまらない」などと発信したことです。
コメントでは「これで、性換金の自覚がないのやばすぎだろ」「実際に稼げたかどうかは問うてないだろ」「『性換金』ってお金に替えるってことだけじゃなくて、『性の商品化』ってことも含んでるよ」と厳しい声が寄せられる一方で、「なんかひどいこと言われてたから応援するぞ」「頑張れ、美生ちゃん！」「水着姿で演奏したら性換金って意味わからんな」「誠実に答えている投稿主は素晴らしい！」と温かい声も多く上がりました。