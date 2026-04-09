2021年に雑誌『Seventeen』の専属モデルとなり、芸能界デビュー。数々のCMやドラマに出演し、2025年にはドラマ『御上先生』で注目を集め、俳優としての存在感も増している上坂樹里さん。3月30日に放送が始まった連続テレビ小説『風、薫る』では、主人公の大家直美を演じる。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。上坂さん演じる大家直美と、もう１人の主人公、見上愛さん演じる一ノ瀬りんの2人は看護婦養成所で共に学び、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し“最強のバディ”になっていく物語。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。オーディション参加2410人の中から、直美役を射止めた上坂さんは、「“朝ドラ”ヒロインが夢だった」という。作品に込めた思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影：本社・武田裕介）

【写真】直美が出会ったのが…

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夢だった主人公役

子どもの頃、学校に行く支度をしながら、いつも連続テレビ小説を見ているのが日常の一部だったので、”朝ドラ”の主人公になるのは俳優としていちばんの夢でした。今、こうして取材を受けているのも夢のようですし、長く愛されている連続テレビ小説という作品の一員になれたことがすごく光栄。次に繋げられるように、最後までしっかりと頑張りたいと思っています。

＜大家直美は、教会の前に捨てられていた孤児。牧師に育てられてきた。教会の慈善活動を手伝い、恵まれない人々に接してきた故に、神や人を信じ切ることができない。生きるためのしたたかさがある＞

直美はとても人間味にあふれています。生きることにとにかく貪欲。自分が生きるためならプライドを捨てて、時には嘘をついてまで行動する、したたかな部分がある、とてもかっこいい女性です。直美はマッチ工場で働いていますが、手先が不器用なので、うまくマッチ箱を作れずによく怒られている。私も手先が不器用なので、そこはちょっと自分に似ているかな。りんと出会うことによって、不器用さやちょっと抜けているところ、直美の優しいキャラクターが出てきます。

撮影が始まって半年。直美として生活している時間が、今の自分の軸になっているので、台本に書かれている直美の行動やセリフの奥まで、自分に重なる部分が出てきました。「直美だったらこう言うだろうな」「こう行動するだろうな」という動きが自分の体に染みついてきたと感じています。最近は、「顔つきが変わったね」と言われることが多くなりました。自分では意識していなかったので、うれしかったです。直美という役と一緒に成長していけたらいいなと思っています。

役作りに葛藤も



（『風、薫る』／(c)NHK）

こんなに長い期間１人の人物を演じるのは初めての経験なので、悩みながら演じています。

直美の生き方は所作や姿勢にも出ているので、所作指導の先生からは、「直美ならただ座っているだけじゃなくて足を組んでもいいんじゃない？」とかアドバイスを受けながら、役を作っています。

でも、「直美ならこのぐらいやるかな」って思った動きが、監督や所作指導の先生から「あまりにも肝が据わりすぎているから緊張感戻して」と言われたこともあって。

直美の成長をどう演じるか。今、撮影は中盤ですが、初心に戻って第１週の台本を読んで、直美の変わらない部分を大事にしながら丁寧に演じています。

りんと直美は戦友に

＜『風、薫る』は連続テレビ小説のなかでも珍しい女性２人を主役に据えたバディドラマだ。愛情あふれる環境で育ったりんは、まっすぐな性格でおせっかい。全く異なる性格のりんと直美がどうやってバディになっていくのかも見どころのひとつだ＞

りんと出会った頃の直美は、あまりにもお互いのタイプが違うので、「何を言ってもどうせ、りんはわからない。だからこそ、何を言ってもいい」と思っています。直美は、人によって見せる顔を使い分けたり、計画的に人と関わったりして、自分をガードするタイプ。でも、りんはそれを全部打破して、直美の素の部分に触れてくる、そんな強さを持っている人です。

りんと直美のキャラクターの違いは、衣装にも出ています。直美は第１週では着物姿ですが、現代で言うところのパッチワークのようにいろいろな生地をつぎはぎしたもの。りんは、元武家の娘なので、素敵な着物で華やかです。

りんと出会った頃の直美は、自分の環境に対して、生きづらさを感じています。狭い世界で生きている直美がりんと出会い、視野が広くなる。そして看護に出会う。りんと２人で明治時代の偏見や壁と戦いながら、手探りで看護の道を切り拓いていきます。第１週だけを見ると、りんと直美は育った環境が全く違うので、「この２人が本当に出会うの？」と思ってしまいました。出会った頃は、うまくかみ合わない２人ですが、看護の道を一緒に歩む過程で、戦友のようになっていくだろうと思っています。

衣装の変化で直美の成長実感

＜直美はその出自ゆえに、差別を受けることも。厳しい環境でたくましく生きる直美を優しく見守るのが教会の吉江善作（原田泰造）だ。吉江から教会の伝道者にならないかと誘われるが「正しい人は嫌い」と言って直美は断ってしまう。工場をクビになり、生い立ちを理由に、新しい仕事も見つからない。鹿鳴館の華と呼ばれる貴婦人、大山捨松（多部未華子）に出会い、影響され看護婦養成所で学ぶことになるが…＞

撮影に入る前から、看護のお稽古をみんなでしました。包帯を巻く練習は何度やっても難しくて。自分がどれだけ恵まれた環境にいたのかということを実感したので、改めて、看護師を含めた医療従事者のみなさまにリスペクトを持ちました。

直美が看護婦養成所に入学してからは、衣装で看護服を着るようになりました。養成所時代に頭につけた飾りは、ナイチンゲールの教えを象徴したものであり、現代の看護帽にもつながっているので感慨深かったです。

りんと直美が成長して、立場が変わるにつれて看護服も変化していくので、衣装を通じてのワクワク感もあります。

高石あかりの言葉に励まされ



上坂樹里さん

＜３月に行われた連続テレビ小説のバトンタッチセレモニー。事務所の先輩であり『ばけばけ』主人公の高石あかりさん（高ははしごだか）から、バトンを受け取った＞

高石さんは、制作発表会見の前日に、「明日は、あなたが主役だから楽しんできて」って連絡をくださいました。すごく緊張していたので、その言葉に救われて。クランクインの前日とか大切な日の前にはいつも連絡をくれる人です。

バトンタッチセレモニーでは、私は『ばけばけ』の一視聴者として臨んだ部分があったので、「おトキちゃんに会えた！」という気持ちでした。撮影を終えた高石さんに会うのは初めてだったのですが、本当にたたずまいが格好良かった。高石さんの背中を見て、受け取ったものを、私もしっかりと次につなげるように精一杯頑張りたいと思っています。

連続テレビ小説を見た後に、視聴者のみなさんは学校に行ったり、仕事に行ったりすると思います。どの世代の方にも楽しんでいただける物語になっているので、『風、薫る』をご覧になった方に、優しい風を届けることができたら、それがいちばんの幸せです。