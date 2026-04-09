ベルギーを代表する法医学医のフィリップ・ボクソさんは、これまで6000体を超える検案、4000体以上の司法解剖を執刀してきました。そのなかには＜一見すると不可解な死＞もあるそうで……。そこで今回は、フィリップさんの著書『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』から一部を抜粋し、実際に起きたミステリアスな事件をご紹介します。

【書影】『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』

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なぜか騒がしい部屋

エレベーターのない７階建ての建物。

入口に足を踏み入れた私は、なぜ自分が呼ばれたかを納得した。

数日前からひどくなる一方の悪臭に耐えかねた住民が、警察に通報したらしい。最上階に住んでいる連中が何かをやらかしたに違いない、と言い添えて。

現場を訪れた警察は、その臭いから７階に死体があると即座に判断した。通常の手続きに従い、警察は検事補に連絡し、検事補はこの件を担当する予審判事を指名し、予審判事は私に出動を要請した。

私が最上階に到達すると、すでに全員が揃っていた。

実に耐え難い悪臭が漂っていた。

私は、鑑識を従えてアパート内に入った。

複数の部屋が建物正面に沿って並んでいるアパートだ。内部に廊下はない。ゆえに、アパート内を移動するには部屋から部屋へと抜けていくほかない。悪臭という案内役に従うと、右手に進むのが間違いなく正解だ。

腐乱死体の悪臭に慣れることは不可能だ。耐え難い臭いであり、長く法医学医を務めていても耐性がつくことはない。ただし、適応する手段はある。私が見つけた手段とは、死体がある場所に迅速に足を踏み入れ―ただし、猪突猛進は禁物だ―、鼻が飽和状態となって、あの臭いに対する感受性がやや鈍るのを待つことだ。なかなか有効である。

これは生理学の応用だ。生理学を知らなくとも、誰もが経験で知っている。香水やアフターシェーブ・ローションをふりかけても、数分後には何も匂わなくなる。私たちの鼻腔の奥に備わっている嗅覚受容体が飽和状態となり、香りに反応しなくなるからだ。腐乱臭に対しても、嗅覚受容体は同じような反応を示す。強烈な悪臭なので臭いを感じなくなることはないが、反応の度合いは低くなる。

絶対に避けるべきは、腐敗臭が発生している場所と、その外とのあいだを行ったり来たりすることだ。そんなことをすれば、確実に病みついてしまう。

この手の臭いを吸収して繊維の中に閉じ込めるウールの服を着ることも禁物だ。

一つ例を挙げてみよう。１人の男性が自分の車―ポルシェであった―の中で薬を服用して自殺した。発見されたのは数日後であった。まずいことに季節は夏であり、太陽はフロントガラスを通して車内を直射したため、死体の腐敗は進み、車のシートには腐敗液が染み込んでいた。シートは手のほどこしようがないと判断され、取り換えられた。しかし、車内の臭いは消えなかった。そこで繊維類をすべて剥がしてみたが、それでも臭いは残り、車そのものを諦めるほかなかった。高価なポルシェは解体業者のもとに送られた。

死体現場に「光」がなかったわけ

さて、私の進行方向の左側に窓が取りつけられているこのアパートは、極めて不潔で散らかっていた。職業柄、私にとっては見慣れた光景である。私たちが部屋から部屋へと進むにつれ、悪臭は強まった。

このアパートに住んでいた薬物中毒者たちの現在の居場所を、警察はかなり容易に突き止めることができた。尋問に答えて彼らが説明したところによると、いつだったか記憶は曖昧だが、アパートに戻ると仲間の１人が首吊り自殺をしてカーテンレールからぶら下がっていた。警察沙汰は御免だったから、カーテンレールから死体を降ろすと、一番奥の部屋に運んで毛布を被せた。最初のころは、臭いがきつくなるにつれて被せる毛布の数を増やした。だが悪臭は耐え難くなり、彼らはアパートを引き払ったという。

奥の部屋に近づくにつれて臭いは強くなったが、同時に聞こえる音も大きくなった。昆虫の群れが立てるような音だ。

私はすぐに理解した。

蠅たちが大宴会を催している、と。

目的の部屋に入る前に、私はこのうれしくない道行の同伴者である鑑識に忠告した。

「今から扉を開けるぞ。口をぎゅっと閉じて、鼻をつまんでいろ。私が先に入って、窓を開ける。仕事に取りかかるのはその後だ」

部屋の中は真っ暗で、何も見えなかった。ブンブン飛び回る蠅の羽音が凄まじかった。足を踏み出すごとに、バキバキという音が聞こえた。床は一面、蠅の死骸で覆われていて、キチン質でできた殻が潰れると独特の音を立てるのだ。

日光が遮断されているので、カーテンがあるものだと思った。だが、窓までたどり着いて、手探りしてもカーテンはない。カーテンは見つからなかったが、窓の取っ手は見つかったので、私は振り向くことなく窓を大きく開き、何千匹もの蠅を外に出してやった。後頭部に蠅がぶつかるのを感じながら。

振り向いて部屋の中を見ると、あちらこちらに蠅の死骸があった。窓ガラスにも死骸がこびりついていたために、部屋が暗かったのだ。

死亡時期

そして、部屋の中央には毛布の塊があった。

私と鑑識は、１枚ずつ毛布を剥がした。６枚目を剥がすと死体が姿を現した。ほぼ「スクレトニゼ」（英語のスケルトナイズドからつくられた新語）の状態だった。すなわち、ほぼ骸骨化しており、少しの皮膚がボール紙状となってあちこちに残っていて、関節の靭帯のおかげで骸骨はまだバラバラになっていなかった。

このような死体分解の状態は、死亡時期が少なくとも数週間前であることを物語っていた。……そうなると問題がある。

なぜなら、10日前に警察は家宅捜索でこのアパートを訪れていたからだ。

死体がここにあったとしたら、気づかれないで済んだはずがない。

私は死体を自分の解剖室まで運ばせ、この人物の死因を突き止め、身元を特定するためにやるべきことをやった。歯科診療記録との突き合わせにより、身元は短期間で確定した。

死体がこのような状態だと、死因を突き止めるのは非常に難しい。骨に被弾した跡や、刃物で傷つけられた跡でもあるなら別であるが……。ただ、このケースでは舌骨が折れていたので、首が圧迫された、と確信を持って言うことができた。縄などを巻きつけられた可能性、首吊りの可能性、そのほかの可能性もある。「可能性」ばかりではっきりしないが、皆目見当がつかないよりはマシであるし、「首吊り自殺」という同居人たちの供述の裏づけにはなり得る。

２００万匹の「虫コレクター」

残るは死亡時期の推定だ。そのために私たちは、リエージュ近郊のベイヌ＝ウセ村で一般医として開業していたマルセル・ルクレルク医師（１９２４〜２００８）の助力を求めた。マルセルは小柄で、とても陽気で、微笑みを絶やすことのない好人物であり、蠅に関する面白いエピソードの宝庫だった。

毎週月曜日、マルセルは私たちの勉強会―司法当局に協力している法医学医たちの集まりであり、前の週に体験したケースを発表する場であった―に出席していた。彼は以前より蠅に強い関心を寄せていた。医学部の学生だったころ、生物の試験の折に蠅を持ち込んで教授に知識を披露していた、という筋金入りである。バカンスや学会で出かけるときは、黒い傘、じょうろ、蚊帳に使われるような目の細かい網を欠かさず携えていた。日の当たる場所で傘を広げ、これに水を垂らし、虫が水を飲みにやって来るのを待ち、やって来たら網を被せる。このようにして、２００万匹を超える蠅やそのほかの虫のコレクションを築き上げた。



（写真提供：Photo AC）

マルセルの昆虫法医学の知見は国際的にも高く評価されていて、マスコミで大々的に取り上げられたケースも含め、さまざまな事件の捜査に不可欠な情報を提供してきた。私たちは彼を「ムッシュー・ムーシュ」と呼んでいた［フランス語でムッシューはミスター、ムーシュは蠅を意味する］。

マルセルが私に、面白いエピソードを語ってくれたことがある。

極めてデリケートな事件において、発見された複数の死体の上に蠅がいるのが見つかった。重大案件ゆえにベルギーの捜査チームと司法当局は、アメリカのＦＢＩに助力を求めた。連邦政府から手厚い支援を受けていることもあり、ＦＢＩが駆使するテクノロジーや手段は進んでいて、欧州の同業者が嫉妬で蒼ざめるほどだ。

ただし、論理的なアプローチを得意とするＦＢＩの回答は、これまた論理的だった。「当方はお役に立てません。アメリカの蠅はベルギーや欧州の蠅とは異なります（これは本当である）し、自分たちは後者の蠅についての知識を全面的に欠いている上、アメリカにいながらにして必要な知識を獲得する手段がないのです」という旨の説明だった。そして、ＦＢＩはこれに続けて、「そもそも、現代の昆虫法医学の発展を牽引したのはマルセル・ルクレルクという名の人物であり、リエージュの医師であります」と指摘した。ベルギーの捜査チームと司法当局は、この回答を聞いてどれほど驚いたことか！ まさに灯台下暗しである。

法医学の世界で、マルセル・ルクレルクは権威であり、２００８年に亡くなった後も彼の論文は頻繁に引用されている。彼は３５３もの論文を発表し、３冊の本を著し（そのうちの１冊、１９７８年に出版された『昆虫学と法医学』は今でも私の本棚に並んでいる）、昆虫法医学の知識を社会に広めるための映像作品３本（そのうちの１本、モナ・リザ・プロダクション制作の『蠅戦争』には私も協力した）を監修した。

マルセルは、ジャン＝ピエール・メニャン（１８２８〜１９０１）の忘れられていた業績を発掘し、現代のニーズに合わせてアップデートし、大幅な改良を加えた。なお、フランスの獣医かつ昆虫学者であったメニャンが１８９４年に上梓した『死体の動物相』は、昆虫法医学の礎石と呼ぶことができる著作であり、現在でも出版されていて入手可能である。法医学の波瀾万丈の歴史の中で、メニャンは不当にも忘れ去られた感がある。

虫コレクターの推理は……

私たちの死体に話を戻そう。

マルセルは、問題の部屋の温度が高かったために、膨大な数の蠅が記録的な短期間に集まり、増殖したことを証明してくれた。これにより、死亡時期は発見の８日前、すなわち警察による家宅捜索の２日後である、と推定できた。

警察や司法当局は、この結果にほっと胸を撫で下ろした。

私たち法医学医にとっても前代未聞の経験であった。

蠅と蛆虫があれほどの速さで死体をきれいに始末したのを見たのは、私のキャリアを通して後にも先にもない。例外的な条件が整っていたことは本当だ。

季節は真夏、しかも非常に暑い夏だった。

部屋は狭くて南向きで、カーテンのかかっていない窓は二重ガラスだった。

あの部屋は蠅の孵卵器そのものだった。

※本稿は、『死体は語りだす：法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。