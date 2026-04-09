「どういうこと？」人気アイドル、自宅に落ちていた物に反響！ 「文脈が謎すぎておもろい」「丸ごとなのね笑」
4人組女性アイドルグループ・ExWHYZのmikinaさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅に落ちていた物を明かし「どういうこと？」「文脈が謎すぎておもろい」といった声が上がっています。
【写真】ExWHYZ・mikinaの自宅に落ちていた物とは？
ファンからは「丸ごとなのね笑」「想像してたよりもそのままレタスだった」「いつから落ちてたんだろう笑」「どういうこと？」「文脈が謎すぎておもろい」「レタスになりたいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ExWHYZ・mikinaの自宅に落ちていた物とは？
「全然自撮りしてる場合じゃないと思った」mikinaさんは「今すごく部屋が散らかってるんだけど、床にレタス落ちててびっくりしちゃった。全然自撮りしてる場合じゃないと思った」とつづり、2枚の自撮りショットを投稿。美しいmikinaさんの後ろに、レタスが写っています。葉だけではなく、丸ごと落ちていたようです。
「歯磨きしてる姿さえかっこいいの…？」3月25日の投稿では、歯磨きをする自撮りショットを公開したmikinaさん。バスルームのようなタイルの部屋で撮影しており、プライベート感満載です。ファンからは「歯磨きしてる姿さえかっこいいの…？」「まじで全人類見てくれ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)