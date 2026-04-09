Image: アンカー・ジャパン

見た目に騙されちゃダメなやつ。

以前、CES 2026でAnkerが発表した新型充電器「Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)」。こいつ、ディスプレイ付きで可愛い顔していますが、正体はiPhoneへの充電効率を突き詰めたバケモノ。

そのバケモノが海を渡り、ついに国内投入が決まりました。しかもセールと共に！

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通常価格3,990円、しかもAmazonでは4月15日 (水) 23:59までの間20％OFFクーポン付きなので、早めにゲットすれば実質3,200円くらい、これはアツい！

iPhoneのモデルを自動識別、充電を最適化

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この充電器何がスゴイかというと、iPhoneのモデルを自動で認識するのです※。

iPhoneを接続するとディスプレイにiPhoneのモデル名が表示され、各モデルごとに最適な出力で充電開始。充電出力やiPhoneのバッテリー残量もディスプレイで確認できるとのこと。

最大出力は45Wなので、当然iPhoneの急速充電にも対応。しかもただ急速充電するだけでなく、iPhoneのバッテリー残量に合わせて急速充電、通常充電、低速充電と3つのモードを切り替えて充電してくれるので、バッテリー負荷を抑えてくれる気遣いも備わっています。

iPhoneは普通の充電器でも入力は常に一定ではなく、残量ごとに細かく充電制御していますが、それをディスプレイで可視化できるというのは嬉しい配慮ですねー。

iPhone 13〜17 シリーズが対象、ただし iPhone 13 / 13 Pro / 14 / 14 Pro / 17e は対象外

便利な機能がこれでもか！と詰め込まれている

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ただ充電が効率的なだけでなく、快適化する機能も満載です。

本体にはタッチ式ボタンが搭載され、タップで出力やモード変更、温度などを可視化することも。もう充電器というよりスマートデバイスみたいなヤツですね…。

果たしてこれが必須か？ というとそんなことはないのですが、あったほうが「充電を自分でコントロールしている」ってちょっとワクワクするでしょう？ そうでしょう？

あと個人的にそれな！が、プラグのスイング構造。

前後に90度、プラグを出せる方向を変えられるので、壁だろうとタップだろうとデスク下だろうと、使いやすい方向で挿し込めるというわけ。発想が天才すぎる…。

ただ充電できればいい。ってだけなら他にも選択肢あります。それは事実。でも、この多機能さとワクワク感はガジェットとして100点だと思うので、対応するiPhoneユーザーは安いうちに買っておくと楽しめるかと！

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