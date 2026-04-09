「ファミマ」アパレル×「ニコライ バーグマン」がコラボ！ フラワーボックスを表現したタオルハンカチ登場
「ファミリーマート」のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とデンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」のコラボレーションアイテムが登場。4月17日（金）から第1弾の「今治タオルハンカチ」が全国の「ファミリーマート」および「ファミマオンライン」で数量限定で販売される。
【写真】美しすぎる「ニコライ バーグマン」コラボハンカチの他のラインナップ
■母の日にも◎
今回の登場する「今治タオルハンカチ」は、バーグマン氏が作成した「日頃の感謝」や「大切な人への想い」をイメージしたフラワーボックスををベースにデザインしたアイテム。
花びらの重なりや色彩のグラデーションといった「ニコライ バーグマン」のフラワーデザインの特長を、今治タオルの織りで表現している。
ラインナップは、フラワーボックスの印象をそのまま落とし込んだ花柄と、花の色彩をもとに、コンビニエンスウェアの今治タオルハンカチにおいて代名詞ともいえるグラデーションを表現した2種類。
どちらもバンブーレーヨン素材を使用し、柔らかな肌触りと発色のよさが特長。春のギフトシーズンや5月10日（日）に控える母の日の贈り物としても活用できそうだ。
バーグマン死は「花が重なり合うことで生まれる色の奥行きや繊細なグラデーションは、私が大切にしている表現のひとつです。今回のコラボレーションでは、その豊かな表情を今治タオルの織りの中で表現しました。日常の中で手に取るものに、花がもたらす豊かさを感じていただけたらうれしいです」とコメント。
「コンビニエンスウェア」クリエイティブディレクターの落合宏理氏は「単なるコラボレーションではなく、感謝をする気持ちだったり、ちょっと昔を思い出したり、相手を想ったり、そういうきっかけになってもらいたいという思いを込めたコラボレーションになりました」と語っている。
ちなみに、5月にはコラボレーション第2弾も予定しているそうだ。
【写真】美しすぎる「ニコライ バーグマン」コラボハンカチの他のラインナップ
■母の日にも◎
花びらの重なりや色彩のグラデーションといった「ニコライ バーグマン」のフラワーデザインの特長を、今治タオルの織りで表現している。
ラインナップは、フラワーボックスの印象をそのまま落とし込んだ花柄と、花の色彩をもとに、コンビニエンスウェアの今治タオルハンカチにおいて代名詞ともいえるグラデーションを表現した2種類。
どちらもバンブーレーヨン素材を使用し、柔らかな肌触りと発色のよさが特長。春のギフトシーズンや5月10日（日）に控える母の日の贈り物としても活用できそうだ。
バーグマン死は「花が重なり合うことで生まれる色の奥行きや繊細なグラデーションは、私が大切にしている表現のひとつです。今回のコラボレーションでは、その豊かな表情を今治タオルの織りの中で表現しました。日常の中で手に取るものに、花がもたらす豊かさを感じていただけたらうれしいです」とコメント。
「コンビニエンスウェア」クリエイティブディレクターの落合宏理氏は「単なるコラボレーションではなく、感謝をする気持ちだったり、ちょっと昔を思い出したり、相手を想ったり、そういうきっかけになってもらいたいという思いを込めたコラボレーションになりました」と語っている。
ちなみに、5月にはコラボレーション第2弾も予定しているそうだ。