『機動戦士ガンダム』×「マクドナルド」がコラボ！ シリーズ初“チェダーチーズ入り「チキンタツタ」”登場
「マクドナルド」は、4月15日（水）から、テレビアニメ『機動戦士ガンダム』とコラボレーションした「チキンタツタ」シリーズを、全国の店舗で発売する。
【写真】ボリューム満点！ 「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」もおいしそう
■コラボオリジナルパッケージで提供
今回「チキンタツタ」シリーズから登場するのは、定番の「チキンタツタ」を含むバーガー3種、サイドメニュー1種、ドリンク2種から成る計6種。
バーガーは、生姜醤油が香るタツタパティや千切りキャベツに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”を重ねた「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」と、「チキンタツタ」シリーズ史上初めてチェダーチーズをサンドした「チーズチキンタツタ」の新商品2種がラインナップ。
また、サイドメニューには北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいにリニューアルされた「シャカシャカポテト じゃがバタ」を用意。バターと醤油、隠し味のチーズの組み合わせはホクホクのポテトと相性抜群だ。
さらに、日向夏と甘夏のさわやかなおいしさと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」と「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も楽しめる。
いずれも、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなどが描かれたコラボオリジナルパッケージで提供。
ちなみに、発売日前日の4月14日（火）からは、『機動戦士ガンダム』の世界観をそのままに“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける新CMを放映予定だ。
【写真】ボリューム満点！ 「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」もおいしそう
■コラボオリジナルパッケージで提供
今回「チキンタツタ」シリーズから登場するのは、定番の「チキンタツタ」を含むバーガー3種、サイドメニュー1種、ドリンク2種から成る計6種。
バーガーは、生姜醤油が香るタツタパティや千切りキャベツに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”を重ねた「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」と、「チキンタツタ」シリーズ史上初めてチェダーチーズをサンドした「チーズチキンタツタ」の新商品2種がラインナップ。
さらに、日向夏と甘夏のさわやかなおいしさと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」と「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も楽しめる。
いずれも、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなどが描かれたコラボオリジナルパッケージで提供。
ちなみに、発売日前日の4月14日（火）からは、『機動戦士ガンダム』の世界観をそのままに“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける新CMを放映予定だ。