スガ シカオがピンチ!? ツアーでベースボーカル挑戦予定も「マジでサマにならない…」
スガ シカオが、10日からスタートするツアー『スガ シカオ presents ファンクザウルスツアー「ガンバレ！FUNK☆SAURUS TOUR」』でベースボーカルに挑戦することを明かしている。
【写真】かっこ悪すぎる!? スガ シカオのベースボーカル練習姿
スガ擁するバンド・ファンクザウルスのリーダーでベースの坂本竜太が、悪性リンパ腫の早期再発で長期入院となり、今回のツアーには不参加に。そんな中、スガは自身のXで「4月からのツアーには、バンマス坂本竜太（ベース）が病欠でいないので、ぼくがベースボーカルに挑戦しようと思っています」と説明。「2〜3曲が限界かと…シンコペが多いので、ギターの弾き語りの5倍くらい難しいです」と苦労を明かしながら「4月まで、頑張って練習します」と意気込みを語った。
連日ベースの練習に取り組んでいる様子も発信。「プロのベーシスト達にアドバイスを受けて試行錯誤の毎日」とつづり、スタジオでベースを弾きながらマイクに向かう写真も公開した。「ベースボーカル、マジでサマにならない…かっこ悪すぎる、どうしよう 汗 応援に来て！」「学祭の即席バンドのベースみたい…涙」とユーモアを交えつつファンに呼びかけており、新たな挑戦に向けた奮闘ぶりが伝わっている。
同ツアーは、4月10日の愛知・名古屋ボトムライン公演を皮切りに、大阪、静岡、東京、熊本で全5公演が予定されている。スガのベースプレイにも注目だ。
【写真】かっこ悪すぎる!? スガ シカオのベースボーカル練習姿
スガ擁するバンド・ファンクザウルスのリーダーでベースの坂本竜太が、悪性リンパ腫の早期再発で長期入院となり、今回のツアーには不参加に。そんな中、スガは自身のXで「4月からのツアーには、バンマス坂本竜太（ベース）が病欠でいないので、ぼくがベースボーカルに挑戦しようと思っています」と説明。「2〜3曲が限界かと…シンコペが多いので、ギターの弾き語りの5倍くらい難しいです」と苦労を明かしながら「4月まで、頑張って練習します」と意気込みを語った。
同ツアーは、4月10日の愛知・名古屋ボトムライン公演を皮切りに、大阪、静岡、東京、熊本で全5公演が予定されている。スガのベースプレイにも注目だ。