６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４４」の対戦カードが９日、発表された。日本バンタム級タイトルマッチ１０回戦で、王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和＝が同級５位・栗原慶太（３３）＝ＫＯＤ ＬＡＢ＝の挑戦を受ける。

ＷＢＡ同級１５位にランクされる梅津は、昨年１０月、日本同級王座決定戦で大橋哲朗（真正）を４回ＴＫＯで下し王座獲得。今年２月の初防衛戦では、富施郁哉（ワタナベ）と三者三様の引き分けで辛くもＶ１成功。今回が２度目の防衛戦となる。戦績は１３勝（９ＫＯ）１敗３分け。

元東洋太平洋同級王者の栗原は、２月１日付で一力ジムから元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏（４６）が会長を務める「ＫＯＤ ＬＡＢ」ジムに移籍。移籍初戦で日本王座に挑む。

昨年３月、東洋太平洋王座初防衛戦でケネス・ラバー（フィリピン）に１回ＴＫＯ負けで王座陥落。同９月、金城隼平（ＲＥ：ＢＯＯＴ）を５回ＫＯで下して再起を果たした。戦績は２０勝（１７ＫＯ）９敗１分け。

試合順は未定。追加対戦カードは、決定次第発表される。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。