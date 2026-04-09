【九州地方】【奄美地方】落雷と突風に関する気象情報 発表

九州北部地方では９日（木）夜のはじめ頃から１０日（金）夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

九州南部・奄美地方では、９日（木）夕方から１０日（金）夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

**、を画像で掲載しています。

雨シミュレーション９日（木）１０日（金）

九州北部地方には９日（木）夜遅くから、九州南部地方には１０日（金）朝から「活発な雨雲」がかかる見込みです。

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県では「大雨警報」が発表される可能性があります。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

風シミュレーション９日（木）１０日（金）

雨のシミュレーションに「風」の予想を加えました。雨の強まりとともに、風も強まる見込みです。

福岡県・佐賀県・長崎県では「暴風警報」が発表される可能性があります。

発雷確率シミュレーション９日（木）１０日（金）

５０％以上と高い予想ですので、落雷だけでなく、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州地方 各都市の週間予報（９日（木）～ １５日（水））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

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