志田未来、“推し”の人気アイドルとは 畑芽育が告白「話をする時はテンションが爆上げ」【エラー】
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の志田未来と畑芽育が4月8日、都内で開催されたドラマ『エラー』制作発表会見に、WEST.の藤井流星、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明とともに出席。志田の“推し”が明かされた。
【写真】志田未来、“推し”のライブ参戦 グッズ装備オフショット
本作は、本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む。
志田の印象を聞かれた畑は「ものすごく集中力の高い方」とした上で、「推しの話をしてくれる時とかはすごいフレンドリーで、無邪気な姿も垣間見える」と回答。続けて「FRUITS ZIPPERさんの大のファンでいらっしゃって、FRUITS ZIPPERさんの話をする時はテンションが爆上げなんですよ」と明かした。志田は「芽育ちゃんが聞き上手で、『いいですねー！』とか『最高ですねー！』『可愛いですねー！』ってなんでも言ってくれるので、なんか話したくなっちゃうんですよね（笑）」と吐露。「誰に対してもフラットに分け隔てなく自然体でいてくださるので、すごく現場が楽しいです」と畑の印象を語っていた。
2人は本作で関係を深めたそうで、畑は「私のおすすめのエステをお勧めして、たまたま2人で行く時間が被って、エステ先で出会って『わー！』みたいな」と畑の紹介したエステサロンで対面したことを告白。「受付のお姉さまに、ドラマ『エラー』4月から観ます、とか言われて（笑）。ここ2人が被ってたものだから、さすがに番宣みたいになっちゃって。エステサロンで（笑）」とW主演である畑と志田が居合わせた現場を振り返った。（modelpress編集部）
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◆志田未来、推し明かされる
本作は、本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む。
◆志田未来＆畑芽育、エステサロンで遭遇
2人は本作で関係を深めたそうで、畑は「私のおすすめのエステをお勧めして、たまたま2人で行く時間が被って、エステ先で出会って『わー！』みたいな」と畑の紹介したエステサロンで対面したことを告白。「受付のお姉さまに、ドラマ『エラー』4月から観ます、とか言われて（笑）。ここ2人が被ってたものだから、さすがに番宣みたいになっちゃって。エステサロンで（笑）」とW主演である畑と志田が居合わせた現場を振り返った。（modelpress編集部）
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