45歳でちいかわにハマったディーン・フジオカ、楽屋内に作られた“ちいかわ御殿”を披露「幸せそう」「まだまだ増えそうですね」
俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、自身のXを更新。同日スタートの主演ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）のPRのためにフジテレビ系の複数の情報番組に出演し、人気キャラクター「ちいかわ」にハマっていることを告白したディーンは、楽屋でたくさんの「ちいかわ」グッズに囲まれる写真を披露した。
【写真】「まだまだ増えそうですね」楽屋内での“ちいかわ御殿”を披露したディーン・フジオカ
投稿では、「キャストスタッフのみんなが毎日ちいかわをくれるので控え室がちいかわ御殿になりました。ワァ…」とうれしそうにつづり、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、ラッコ、古本屋など大量のちいかわグッズが机の上に所せましと並べられ、自身が満足げな表情でスマートフォンを構えている様子をとらえた写真をアップした。
またスタッフの公式Xでも「ちいかわクイズをクリアしていただいた、“ちいかわお布団セット”で早速お昼寝をしていた藤岡さん」と、ちいかわの布団で楽屋で“昼寝”をしているレアなショットが公開された。
この投稿にファンからは「ディーンさん、幸せそうな良いお顔してますね」「すごいっ！まだまだ増えそうですね」「すごい！コレクターみたいになってる」「DEANさんが可愛いに囲まれてる」「なにこのちいかわパラダイス！可愛いし癒されます。しかも嬉しそう」「おディーン様にちいかわあげたい」「ディーンさんがちいかわがお好きと言うのがお仲間が増えて嬉しいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「まだまだ増えそうですね」楽屋内での“ちいかわ御殿”を披露したディーン・フジオカ
投稿では、「キャストスタッフのみんなが毎日ちいかわをくれるので控え室がちいかわ御殿になりました。ワァ…」とうれしそうにつづり、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、ラッコ、古本屋など大量のちいかわグッズが机の上に所せましと並べられ、自身が満足げな表情でスマートフォンを構えている様子をとらえた写真をアップした。
この投稿にファンからは「ディーンさん、幸せそうな良いお顔してますね」「すごいっ！まだまだ増えそうですね」「すごい！コレクターみたいになってる」「DEANさんが可愛いに囲まれてる」「なにこのちいかわパラダイス！可愛いし癒されます。しかも嬉しそう」「おディーン様にちいかわあげたい」「ディーンさんがちいかわがお好きと言うのがお仲間が増えて嬉しいです」などのコメントが寄せられている。