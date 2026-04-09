◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

「50─50」をはじめ、数々の“史上初”を成し遂げているドジャースの大谷翔平投手（31）がまた1つ、新たな“史上初”を記録した。8日（日本時間9日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

大谷はこの日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点で、3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップしたものの、打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃し、2勝目をつかめなかった。

大リーグ公式サイトによると、今回、新たな“史上初”となったのは初回、投手・大谷が投じた第1球だった。ブ軍先頭打者・スプリンガーへの初球、シンカーを低めに投じると、球審はボール判定。スミスがすかさず頭をポンポンと叩くジェスチャーで自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。大谷も帽子に手を置く素振りを見せた。ただ、判定はボールのままだった。

今季から導入された自動投球判定（ABS）チャレンジで、試合の初球でチャレンジが行われたのは今回が初めてだったという。

試合後、スミスはこの1球について「自分としてはストライクだと思っていた」とチャレンジを要求したと説明。ただ、大谷は「まぁ、ボールかなとは思った」と笑い「基本的にはキャッチャーがチャレンジした方が確率は高いので。ウィルのことを止めるということはしないですね」と語った。