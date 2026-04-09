U18男子日本代表がドイツ遠征2連勝…堅守でバーレーンに逆転勝利、本田蕗以ら5人が2桁得点

4月8日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」でU18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）がバーレーン代表（同56位）と対戦。日本は90－79で逆転勝利を収めた。

第1クォーターには一進一退の攻防となったものの、続く第2クォーターには相手のハードディフェンスの前に得点が伸び悩む。スティールからの速攻などで得点を重ねられ最大17点差がひらく場面も。それに対抗するように日本もゾーンプレスなど強度の高いディフェンスを展開し、ペースを取り戻し始める。

後半も勢いを継続させ、堅守からファストブレイクを繰り出し同点に並ぶと、一気に主導権を握った。最終クォーターにはリードを広げ11点差で勝利を収めた。

大会2勝目を挙げた日本では、本田蕗以がチームハイの14得点、恒岡ケイマン、藤原弘大、白谷柱誠ジャック、中村文哉が2桁得点で続いている。櫻井照大は4スティールで守備からチームに流れをもたらした。







次戦では4月9日27時（日本時間）からドイツ代表（同9位）と対戦。試合の模様は大会公式YouTubeチャンネルで生配信される。

■試合結果



バーレーン代表 79－90 日本代表



BRN｜21｜22｜16｜20｜＝79



JPN｜19｜17｜31｜23｜＝90

【動画】U18男子日本代表vsバーレーン代表フルゲーム映像