NEWSの加藤シゲアキが自身のInstagramを更新。舞台『AmberS -アンバース-』に出演するSTARTO ENTERTAINMENT所属の後輩たちとのプライベートショットを公開し、注目を集めている。

【写真】加藤シゲアキ＆大橋和也＆猪狩蒼弥らのプライベートショット／『AmberS -アンバース-』W主演の大橋和也と寺西拓人が飾った雑誌表紙

■加藤シゲアキ、大橋和也＆猪狩蒼弥らとの食事会ショットを公開

加藤が公開したのは、大橋和也（なにわ男子）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜、川崎皇輝（ともに、崎はたつさきが正式表記）、松尾龍との集合ショット。

写真には、加藤を含む6人が笑顔でピースサインを見せたり、両手で『AmberS』の“A”を表現したりする姿が収められており、和やかな雰囲気が漂っている。

投稿には、「#AmberS」「#AmberSTARTO食事会」「#次回は寺西も」と添えられており、舞台をきっかけに交流を深めている様子がうかがえる。

舞台『AmberS -アンバース-』は、加藤が原作・脚本を手がける完全オリジナル作品。クリエイティブプロデューサーとしても参加し、プランナーたちとともに独自の世界観を構築している。

W主演は大橋和也と寺西拓人が務め、4月25日から5月24日まで東京・EX THEATER ARIAKEで上演される。

先輩後輩の仲の良さが伝わる1枚に、SNSでは「イケメン祭り」「最高」「先輩してるシゲかっこいい」「なんていい写真」などの声が寄せられている。

■『AmberS -アンバース-』W主演の大橋和也と寺西拓人が飾った雑誌表紙