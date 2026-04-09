◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）

試合終盤にドジャースを逆転し4-3で勝利したブルージェイズのシュナイダー監督が試合を振り返りました。

この日はドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で出場、ブルージェイズは6回まで1点に抑えられました。

それでも大谷選手が降板後の7回、1-3と2点ビハインドでしたが1塁2塁を作り、1番・スプリンガー選手がツーベースで1点を返すと、続くバーショ選手もヒットを放ち同点に追いつきます。

さらに8回、1塁3塁で盗塁を仕掛けると相手のミスを突き1点を追加、4-3と勝ち越しました。

9回はホフマン投手が登板し先頭の大谷選手を三振。その後ヒットとフォアボールでピンチを招きましたが後続を抑え勝利。ブルージェイズは連敗を6で止めました。

試合後、勝ったシュナイダー監督は大谷選手を打ち取ったホフマン投手の投球について、「相手打線は非常に強力で層も厚いですが、最初の1球からしっかり実行できたのが大きい。狙ったところにスプリットを投げて、その後もうまく組み立てて仕留めた。彼の奪三振数を見ても信頼できますし、内容も素晴らしい。1点リードの9回で最初のアウトを取るのは本当に重要なのです」と振り返りました。

さらに大谷選手については「あの選手は地球上で最高の選手だし、もしかしたら史上最高かもしれない。だから彼を出塁させず、長打も打たせなければ、それだけで勝ちと言っていい。選手たちもそれは感じていると思います」と評価。

続けて「ただ大事なのは、その後すぐ次に集中することです。大谷選手を抑えても、まだ強打者が5人くらい続くわけだから、気持ちを切り替えてしっかり投げないといけない。ジェフ（ホフマン投手）にとってもいい勢いにはなったと思います。とにかく彼の投球は素晴らしかった」と分析しました。