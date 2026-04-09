来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選を巡り、タレント出身で前知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内のホテルで記者会見し、無所属で立候補する意向を正式に表明した。

東国原氏は「宮崎の衰退が止まらない。ゲームチェンジャーが必要」と強調。「１０年で宮崎の風景を変える」と述べ、基幹産業の農林水産業、観光に加えて製造業も振興し、県内の域内総生産（ＧＲＰ）を１・５〜２倍に引き上げる考えを示した。新幹線整備については、大分県から宮崎県延岡市、宮崎市を通るルートが必要との認識を示し、「鋭意、誘致活動をしたい」と語った。

東国原氏は２００７年の同知事選で初当選。高い発信力で県産品をＰＲするなどし、１期で退任した。

知事選には東国原氏のもとで副知事を務め、１０年に知事選で初当選した現職の河野俊嗣氏（６１）が５選を目指して立候補を表明。新人で元県議会副議長の右松隆央氏（５７）も記者会見し、出馬意向を示している。

２２年の前回選は河野氏と東国原氏の事実上の一騎打ちとなり、河野氏が約２万３０００票差で勝利した。