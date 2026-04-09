映画『Michael／マイケル』IMAX上映決定 迫力を感じさせるIMAX版ポスター＆新場面写真解禁
マイケル・ジャクソンの実のおいジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、日本公開初日となる6月12日より全国63館にてIMAX上映されることが決定。IMAX版ポスターと新場面写真が解禁となった。
【写真】『Michael／マイケル』 ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られた場面写真
本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿だ。
本作はIMAX上映のほか、プレミアムラージフォーマットのDolby Cinema（R）、Dolby Atmos（R）、MX4D（R）、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXでも同時上映されることが決定。IMAX版も含め上映館数は全国合計386館での上映となる。
高精細な映像と臨場感あふれるサウンドが、まるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出すIMAX上映。全27曲におよぶ名曲と伝説的なパフォーマンスが、かつてないスケールでスクリーンによみがえる。アントワーン・フークア監督はIMAX上映について「最も推奨するフォーマット」だと断言。「マイケルの人生を真に感じるには、大画面で、最も壮大な形で体験する必要があります。まるでコンサート会場にいるかのような気分になるはずです」とその圧倒的な臨場感への自信をにじませている。
あわせて解禁されたIMAX版ポスターは、黄金の光に包まれたジャファー扮するマイケル・ジャクソンのシルエットとパフォーマンスを際立たせた、IMAXならではの迫力を感じさせる仕上がりとなっている。さらに、新たに解禁された場面写真では、初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスに加え、名曲誕生の舞台裏を捉えたカットなど、ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られている。
映画『Michael／マイケル』は、6月12日より全国公開。
【写真】『Michael／マイケル』 ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られた場面写真
本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿だ。
高精細な映像と臨場感あふれるサウンドが、まるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出すIMAX上映。全27曲におよぶ名曲と伝説的なパフォーマンスが、かつてないスケールでスクリーンによみがえる。アントワーン・フークア監督はIMAX上映について「最も推奨するフォーマット」だと断言。「マイケルの人生を真に感じるには、大画面で、最も壮大な形で体験する必要があります。まるでコンサート会場にいるかのような気分になるはずです」とその圧倒的な臨場感への自信をにじませている。
あわせて解禁されたIMAX版ポスターは、黄金の光に包まれたジャファー扮するマイケル・ジャクソンのシルエットとパフォーマンスを際立たせた、IMAXならではの迫力を感じさせる仕上がりとなっている。さらに、新たに解禁された場面写真では、初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスに加え、名曲誕生の舞台裏を捉えたカットなど、ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られている。
映画『Michael／マイケル』は、6月12日より全国公開。