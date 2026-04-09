大嶋みくが、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

大嶋みく©光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

「週刊FLASH」3月31日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくが「FLASH」に登場。4ページのグラビアで、90センチの美バストを披露している。インタビューはキャリア5年を迎える「グラビア活動」について、本人なりの分析を語っている。

大嶋みく プロフィール

おおしま・みく

25歳。2000年7月19日生まれ。千葉県出身。T145

アイドルグループ・BOCCHI。の白色担当。90センチの美バストで、グラビアシーンでも話題を集める。そのほか最新情報は、公式X（@oshima__miku）、公式Instagram（@oshima_miku）をチェック。

FLASHデジタル写真集『THE DOLL』がkokode digitalほか、各電子書店で発売中。

「FLASH」3月31日（火）発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

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