大谷翔平がセイコーブランドのグローバルアンバサダーに！ カフェでくつろぐ姿を映し出した新テレビCM公開
2016年から「セイコーウオッチ」ブランドアンバサダーを務めてきたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が就任10周年を迎え、このたび同ブランドのグローバルアンバサダーに就任。4月9日より、大谷選手が出演する＜セイコー プロスペックス＞の新テレビCM「＜セイコー プロスペックス＞Keep Going Forward 2026篇」と、＜セイコー プロスペックス＞＜キングセイコー＞の新広告グラフィックが公開された。
【動画】大谷翔平選手の内緒ポーズも！ ＜セイコー プロスペックス＞テレビCM「Keep Going Forward 2026篇」30秒版＆15秒版・計2種
新テレビCM「Keep Going Forward 2026篇」では、大谷選手がオフの日にカフェで、「Shhhh……」と「内緒ポーズ」をカメラに決めている。バリスタとのそんなユーモラスなやり取りを通じて、投手としても打者としても一流の成績を残す大谷選手が体現してきた前人未踏の挑戦への敬意を払うとともに、常に前向きに歩み続ける彼の姿勢を示し、＜セイコー プロスペックス＞のブランドフィロソフィーである「Keep Going Forward」との共鳴を表現している。
＜セイコー プロスペックス＞テレビCM「Keep Going Forward 2026篇」は、4月9日より公開。
新テレビCM「Keep Going Forward 2026篇」では、大谷選手がオフの日にカフェで、「Shhhh……」と「内緒ポーズ」をカメラに決めている。バリスタとのそんなユーモラスなやり取りを通じて、投手としても打者としても一流の成績を残す大谷選手が体現してきた前人未踏の挑戦への敬意を払うとともに、常に前向きに歩み続ける彼の姿勢を示し、＜セイコー プロスペックス＞のブランドフィロソフィーである「Keep Going Forward」との共鳴を表現している。
＜セイコー プロスペックス＞テレビCM「Keep Going Forward 2026篇」は、4月9日より公開。