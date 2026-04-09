ゆきぽよ妹、ティアラ＆キャミドレス姿の“キャバ嬢”姿が「可愛すぎかよ」「最高」
ゆきぽよの妹でタレントのゆみちぃこと木村友美が8日にInstagramを更新。キャバ嬢姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】木村友美、成人の日の振り袖姿に反響「めちゃギャル！」
木村が投稿したのは出演したFODショートドラマ『恥じらい探偵〜そんなことしたら推理力あがっちゃう！』からのオフショット。写真には、木村が劇中で演じたキャバ嬢姿が収められていて、ティアラと露出度の高いドレスを見ることができる。投稿の中で木村は「人生初キャバ嬢体験して鬼たのでした」とコメントしている。
抜群のスタイルがあらわになったドレス姿にファンからは「可愛すぎかよ」「え、最高」「ビジュ高すぎて惚れます」などの反響が寄せられている。
引用：「ゆみちぃ（木村友美）」Instagram（@yumi_llol）
【写真】木村友美、成人の日の振り袖姿に反響「めちゃギャル！」
木村が投稿したのは出演したFODショートドラマ『恥じらい探偵〜そんなことしたら推理力あがっちゃう！』からのオフショット。写真には、木村が劇中で演じたキャバ嬢姿が収められていて、ティアラと露出度の高いドレスを見ることができる。投稿の中で木村は「人生初キャバ嬢体験して鬼たのでした」とコメントしている。
抜群のスタイルがあらわになったドレス姿にファンからは「可愛すぎかよ」「え、最高」「ビジュ高すぎて惚れます」などの反響が寄せられている。
引用：「ゆみちぃ（木村友美）」Instagram（@yumi_llol）