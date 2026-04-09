◆大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会（５日・二色の浜公園野球場ほか） ▽小学生の部・１回戦 大阪都島ボーイズ３―６岸和田阪和ボーイズ

「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」が４日に開幕し、１６強が出そろった。ホストの大阪阪南支部からは大阪和泉ボーイズが打力を発揮し、コールド勝ち。大阪深江ボーイズも投打にかみ合った内容で好発進するなど、６チームが駒を進めた。また、５日に開幕した「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」では、主催の大阪南支部から岸和田阪和ボーイズが逆転勝ちでベスト８入りを決めた。

初々しい笑顔が並んだ。岸和田阪和が逆転で新チームの初陣を飾った。先発で３回０／３３失点と試合をつくった貝渕心主将は「みんなが一体となって声を出し、つないで勝ち取った一勝」と誇らしげな視線を仲間へ向けた。

好機を逃さなかった。１点を追う初回、先頭の溝畑が左前打から二、三盗。２死後に４番・西村が「全力で振り抜くと決めていた」と右翼線へはじき返すランニング２ランで、ひっくり返した。

一時逆転を許した４回は西村の四球後に船木、貝渕心が連打。無死満塁で、羽室が走者一掃の逆転二塁打し「これからも好機で打てる打者でいたい」と胸を張った。全５安打が、得点した２イニング。効率よく得点した。

２番手・溝畑は３回無失点の好リリーフ。まずは８強入りで、目指すホスト大会Ｖへ好発進した。