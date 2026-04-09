ある家庭に新しくやってきたプリンターと、それに対峙する猫の様子を捉えた投稿がSNSで大きな注目を集めている。



【写真】突然出てきた紙が気になる！手でチョイチョイ

画像に収められているのは、排紙トレイからスッと出てくる白い紙に対し、「これは敵か！？」と混乱する猫の姿。



これまでにもプリンター自体は見慣れていたそうだが、今回猫ちゃんが驚いているのは新に導入されたモデルで、初めて見るタイプだったそう。大きな音を出して未知の動きを見せる白い物体を前に、耳を寝かせて警戒しながらも、その場を離れずにじっと観察を続ける健気な姿が、多くのユーザーの心を掴み、Xの投稿は6.5万いいねを集めた。この舞台裏について、投稿者で猫3匹と暮らす漫画家の秀さん（@hide_pau）に詳しい話を聞いた。



――プリンターが動き出した瞬間、猫ちゃんはどんな表情や仕草を見せていましたか？



秀： 紙が出てきた瞬間に驚いて、目を見開き、少し身を引くような動きをしていました。耳もやや後ろに引いて警戒している様子でしたが、完全に逃げるほどではなく、その場で様子をうかがっていました。



――印刷が終わった後は、どのような反応でしたか？



秀： しばらくプリンターと紙をじっと見ていましたが、危険がないと分かると徐々に落ち着き、その後はまた近づいて観察していましたよ！



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SNSで「絵に描いたような後ろ飛びでかわいい」「うちの子と同じ反応！」「反応速度が速いのがさすが猫」「目が完全に『！？』となっている」「イカ耳具合が最高に可愛い」などの反響が集まった。今後、プリンタとも仲良く暮らしていけるよう、距離を縮めてもらいたい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）