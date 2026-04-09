今日9日午後は次第に雨の範囲が広がり、夜は九州から関東の広い範囲で雨となりそうです。明日10日は全国的に雨や風が強まるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降り、警報級の大雨や暴風となる可能性があります。低い土地の浸水なとに十分注意が必要です。

今日9日 午後は雨の範囲が広がる

今日9日は、西から低気圧や前線が近づいている影響で、九州北部では朝から雨雲がかかっています。午後は次第に雨の範囲が広がり、夜は九州から東海にかけての広い範囲で雨となりそうです。西日本では局地的に雨脚が強まるでしょう。

関東でも夜遅くは所々で雨雲がかかるため、お帰りが遅くなる方は雨具をお持ちください。

明日10日 雨・風が強まり荒れた天気に

明日10日(金)は低気圧が発達しながら日本海を進み、前線が本州付近を通過し、西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。西日本から北日本にかけて広く雨で、雨や風が強まって荒れた天気となりそうです。

明日10(金)朝の通勤通学の時間帯は西日本から東日本の広い範囲で雨が降り、風が強まって横殴りの雨となるでしょう。大きめの傘やレインコートを準備しておくと良さそうです。

西日本は午前中が雨のピークで、局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨や、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るでしょう。東日本では、午後は所々で雷雨や激しい雨がありそうです。北日本も昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。

九州や中国地方、近畿、東海、北陸では警報級の大雨となる可能性があり、降り始めからの降水量が100ミリを超える所がありそうです。浸水や川の増水、土砂災害、道路の冠水などに注意してください。



雨とともに全国的に風が強まり、九州北部では暴風となる可能性があります。また、北海道や東北の一部は、発達した低気圧が近づいて、12日(日)にかけて暴風となる可能性があり、十分注意が必要です。

非常に激しい雨って どんな雨?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。