英国で、浴槽に保管した魚を使って即席食品を製造・流通させた事業家が、裁判所で執行猶予付きの判決を言い渡された。

現地時間7日、デイリー・メールによると、英国セント・オールバンズ刑事裁判所は先週、62歳のスティーブン・アクオコ被告に懲役2年の執行猶予付き判決を言い渡し、今後5年間、食品関連事業の運営を禁止した。

アクオコは「トライバル・フーズ」という名称で3年以上にわたり英国ワトフォード地域で営業し、消費期限が不自然に長い、または成分表示が適切に行われていない製品を販売した容疑で起訴された。

捜査は2024年10月、偶然のきっかけで始まった。アクオコの自宅で火災が発生し、出動した消防隊員が浴室の浴槽や便器の横の床で大量の魚を発見した。

その後、取引基準局が取り締まりに乗り出した。アクオコは直ちに製品販売を中止すると述べたが、数週間後、問題の製品が地域の店舗で再び発見された。防犯カメラの分析の結果、アクオコは取り締まり後も当該店舗に複数回にわたり商品を納品していたことが分かった。

裁判でフランシス・シェリダン判事は「浴室の床や浴槽に保管された魚を使って食品を製造・販売したことは極めて不衛生であり、当該食品は人の摂取に適さない」と指摘した。ワトフォード自治区議会は今回の事件に関し「食品安全法は公共を保護するためのものだ」とし「公衆衛生を脅かす行為には厳正に対処する」と明らかにした。