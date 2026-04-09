将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月9日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局の2日目が行われている。

【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の第1局（生中継中）

4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑む大注目のシリーズ。振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、力戦派の雄が早々に本領を発揮。名人戦史上初となる1筋の歩を突く出だしから、3手目にも右端の歩を伸ばすという、異例のスタートを切った。

しかし、藤井名人も堂々と未知の局面へと踏み込み、力戦の将棋へと進行した。棋界屈指の早見え早指しとして知られる糸谷八段だが、本局では持ち時間をたっぷりと使っている。

糸谷八段が前日に封じた39手目の開封から再開された2日目。糸谷八段は積極的な動きを見せる一方、藤井名人は落ち着いて冷静に対応。ABEMAの「SHOGI AI」はわずかに藤井名人側に傾きを見せている。

2日目の昼食休憩の時点では、48手目までの進行とスローペースとなっている。開幕局の白星を飾るのはどちらか、今後の展開から目が離せない。

持ち時間は各9時間。

【昼食の注文】

藤井聡太名人 冷やし天ぷらうどん、ウーロン茶

糸谷哲郎八段 にぎり寿司盛り合わせ、茄子の鴫（しぎ）炊き、ウーロン茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲糸谷哲郎八段 2時間47分（消費6時間13分）

△藤井聡太名人 4時間2分（消費4時間58分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）